Het team van Ferrari beschikt dit jaar met Lewis Hamilton en Charles Leclerc over twee topcoureurs. In Australië kwamen ze elkaar voortdurend tegen, en was er zelfs een kleine touché. Alexander Wurz gaat er dan ook vanuit dat er een soort psychologische oorlog zal ontstaan.

Hamilton maakte afgelopen winter de overstap naar Ferrari. Bij de Italiaanse renstal hoopt hij een gooi te kunnen doen naar zijn achtste wereldtitel. In Melbourne beleefde hij een valse start, en dat gold eigenlijk voor het hele team van Ferrari. Ze waren niet sterk genoeg in de kwalificatie, en in de Grand Prix ging het helemaal mis na een tactische fout. Het resulteerde uiteindelijk in een achtste plaats voor Leclerc en een tiende plaats voor Hamilton.

Hamilton verpletteren

De vraag is ook hoe Hamilton en Leclerc het gaan doen in hun interne strijd. In Australië gingen ze al een aantal duels met elkaar aan, en dat kunnen er alleen maar meer worden. Oud-coureur en GPDA-kopstuk Alexander Wurz krijgt in gesprek met OE24 de vraag of Leclerc Hamilton kan verpletteren: "Dat kan nog wel eens een probleem worden met Lewis, we zagen het vorig jaar al met George Russell, die ook sterk is in de kwalificaties. Als Lewis wil mee doen om de titel, dan moet hij ervoor zorgen dat het over één rondje helemaal goed gaat."

Psychologische oorlog

Wurz stelt dat ook Leclerc het niet makkelijk zal gaan krijgen. Hamilton heeft immers veel ervaring, en dat kan hem successen gaan opleveren. De Oostenrijkse oud-coureur is het daar ook mee eens, zo legt hij uit in het vervolg van zijn verhaal: "Ook voor Charles is de druk enorm hoog. Lewis heeft een hoop trucjes in petto. Denk aan zijn uitstraling en zijn houding, dat moet Charles eerst ook zien te verwerken. Ik denk dat er bij Ferrari een soort psychologische oorlog zal ontstaan."