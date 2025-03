Het team van Ferrari kende geen goede start van het nieuwe seizoen in Australië. De verwachtingen waren hoog, maar de prestaties vielen flink tegen. Charles Leclerc maakt zich zorgen, en hij ziet dat Ferrari nog steeds last heeft van een groot zwak punt.

Ferrari wordt door veel mensen gezien als een team dat dit jaar kan gaan strijden om de titels. De pace in de trainingen was goed, maar in de kwalificatie en de Grand Prix ging het zeker niet naar wens. Ferrari zag er langzamer uit, en ze worstelden met de neerslag. Na een strategische mispeer kwamen Charles Leclerc en Lewis Hamilton slechts als achtste en tiende over de streep in Melbourne.

Moeilijk in de race

Leclerc hoopt dit jaar echt om de titel te kunnen strijden, maar hij constateert dat Ferrari een achterstand heeft. De Monegask geeft toe dat er nog veel moet gebeuren om de verschillen met de top te verkleinen. Hij spreekt zich uit bij Motorsport.com: "We lagen zeker ver achter qua snelheid in vergelijking met de McLarens en de Red Bull van Max Verstappen, dus daar gaan we naar kijken. Maar ja, we hadden het in de race zeker moeilijk."

Regen legt problemen Ferrari bloot

Volgens Leclerc was de snelheid van Ferrari op sommige gebieden zeker vergelijkbaar met de pace van de McLarens aan kop van het veld. Hij ziet echter dat Ferrari nog steeds last heeft van een groot zwak punt: "McLaren en Red Bull waren zo veel sneller, we hebben dus nog veel werk te doen. Waarom dit het geval is onder dat soort omstandigheden, dat weet ik ook niet. Maar dit is wel een zwakte die we al een paar jaar hebben. Elke keer dat het regent of het vochtig wordt tijdens een sessie, dan gaat het bij ons echt op en neer. Daar moeten we aan gaan werken."