Lando Norris schreef afgelopen weekend de Australische Grand Prix op zijn naam. De Britse McLaren-coureur hield de jagende Max Verstappen achter zich, en begon sterk aan het seizoen. Hij maakte ook een einde aan een bijzondere reeks die was ontstaan onder de overheersing van Verstappen.

Verstappen was in de afgelopen jaren enorm dominant in de Formule 1. De Nederlander versloeg in 2021 Lewis Hamilton na een hels titelduel, waarna er een periode begon waarin Verstappen heerste. In 2022 en 2023 was hij bijna onverslaanbaar, en verbrak hij een vrachtlading aan records. Vorig jaar had hij het iets zwaarder, maar werd hij uiteindelijk zonder al te veel moeite voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen.

2021

Tijdens de periode van Verstappens overheersing waren er weinig coureurs die echt een bedreiging vormden voor hem. In 2021 was Lewis Hamilton de laatste coureur die meerdere races achter elkaar wist te winnen. Hij won toen achtereenvolgend in Brazilië, Qatar en Saoedi-Arabië. Sindsdien kreeg alleen Verstappen het voor elkaar om back tot back races te winnen. Zelfs tijdens de maanden in 2024 waarin hij droog stond, kreeg geen enkele coureur het voor elkaar om achter elkaar races te winnen.

Einde aan de overmacht

Deze statistiek was tekenend voor Verstappens overmacht in de Formule 1. In Australië kwam er echter een einde aan deze reeks. De zege van Norris was namelijk zijn tweede zege op rij. Afgelopen seizoen wist hij immers de seizoensafsluiter in Abu Dhabi op zijn naam te schrijven. Met twee zeges op rij lijkt Norris op symbolische wijze een einde te hebben gemaakt aan de overmacht van Verstappen. De Nederlander wil dit jaar zijn vijfde wereldtitel gaan pakken, maar zijn team Red Bull lijkt niet het sterkste team te zijn.

Kansen

In Australië kwam Verstappen wel beter voor de dag dan verwacht. In de kwalificatie en de Grand Prix liet hij mooie dingen zien, en wist hij het Norris lastig te maken in de slotfase van de regenachtige Grand Prix. Verstappen kwam als tweede over de streep, en na afloop klonken ze hoopvol bij Red Bull. Ze zien namelijk nog genoeg kansen om terug te gaan slaan in de volgende races.