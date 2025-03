Wolff wil Hamilton niet vergeten: "Alsof we drie coureurs hebben"

Lewis Hamilton reed afgelopen weekend zijn eerste Grand Prix voor Ferrari. Het was voor veel mensen wennen dat hij niet het scharlakenrood reed, in plaats van het zilver. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft eerlijk toe dat het voor hem voelde alsof hij drie coureurs onder contract had staan.

Hamilton verliet afgelopen winter na elf jaar het team van Mercedes. Zijn overstap naar Ferrari was wereldnieuws, maar zijn eerste race voor de Scuderia was geen succes. Op het kletsnatte circuit van Albert Park in Melbourne kwam hij slechts als tiende over de streep. Hij kwam niet in de buurt van de auto's van zijn voormalig werkgever Mercedes, want George Russell en Andrea Kimi Antonelli werden derde en vierde.

Drie coureurs

Voor Mercedes-teambaas Toto Wolff was het even wennen dat Hamilton niet meer voor zijn team reed. Tijdens de race hield hij de resultaten van zijn hoge vriend Hamilton in de gaten, zo legde hij uit aan PlanetF1: "Toen ik naar de schermen keek, keek ik ernaar alsof we drie coureurs hadden. Ik keek namelijk naar RUS, naar ANT en ik keek naar HAM. Dan realiseer je je dat HAM nu bij Ferrari zit, en niet meer bij ons."

Interesse

Hamilton is voor Wolff en Mercedes nu een directe concurrent, maar zo voelt het niet voor de Oostenrijker. Hij is immers nog altijd bevriend met Hamilton, en hij geeft eerlijk toe dat hij altijd zal blijven kijken naar de prestaties van de Brit: "Hij heeft zolang voor Mercedes gereden, dus het is niet meer dan logisch. Je kan niet zomaar zeggen dat hij is vertrokken en dat je niet meer om hem geeft. Ik geef juist heel veel om hoe hij het doet, maar eenmaal op de baan is hij wel de concurrent, en wij moeten de concurrent verslaan."

Concurrentie verslagen

Op de baan heeft Mercedes concurrent Hamilton verslagen. Wolff was redelijk tevreden met het resultaat, maar hij geeft wel toe dat de achterstand nog groot is: "Ik denk dat wij wensten dat we konden vechten met de McLarens en Verstappen onder normale omstandigheden. Wij hebben er moeite mee om de banden in het window te houden. Dat kunnen de anderen betere en sneller. Bij ons zie je degradatie, omdat ze simpelweg te heet worden. Ik had graag dichterbij ze gezeten, maar dit is de realiteit."