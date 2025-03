Lewis Hamilton reed afgelopen weekend in Australië zijn eerste race voor Ferrari. Hamilton had het lastig in de regen, en het hielp ook niet mee dat de communicatie met zijn race-engineer nogal roestig verliep. Het zorgde voor kritiek, maar Hamilton neemt het op voor zijn engineer Riccardo Adami.

Hamilton werkte bij Mercedes jarenlang samen met Peter Bonnington. De twee waren twee handen op één buik, maar de communicatie met Adami verliep nog niet naar wens. Adami gaf Hamilton tijdens de race voortdurend allerlei informatie. Hamilton vroeg meerdere keren of hij iets minder details wilde geven, maar Adami ging stug door. Het zorgde voor hilariteit op sociale media, maar het leverde de race-engineer ook veel kritiek op.

Complimenten voor Adami

Hamilton vond die kritiek te ver gaan. De Britse zevenvoudig wereldkampioen werd slechts tiende, maar hij was niet boos, ook niet op Adami. In gesprek met de internationale media verdedigde hij zijn race-engineer: "Riccardo deed het heel erg goed, en ik denk dat we meer en meer over elkaar moeten leren. Na dit weekend nemen we alles onder de loep, en gaan we alle opmerkingen bespreken. Ik houd er gewoon niet van om tijdens de race heel veel informatie te krijgen, tenzij ik erom vraag. Maar hij deed zijn best, en we gaan gewoon weer door."

Waardevolle vuurdoop

Hamilton reed geen goede Grand Prix, maar dat zorgde er niet voor dat hij gefrustreerd was. De Brit omschreef zijn weekend namelijk als waardevol. Hij neemt niemand echt iets kwalijk en hij zoekt dan ook naar lichtpuntjes: "Ik heb dit weekend heel erg veel geleerd. Ik moet wat dingen veranderen in de komende week. Maar vandaag was een soort vuurdoop. Het was mijn eerste keer in een Ferrari in de regen." Hamilton krijgt volgende week de kans om sportieve revanche te nemen, want dan gaat het seizoen direct weer verder met de Chinese Grand Prix in Shanghai.