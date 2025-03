“Horner vreesde voor uitglijder Verstappen.”

Het team van Red Bull Racing nam afgelopen weekend in Australië een dappere beslissing. Toen het in de slotfase hard begon te regenen liet ze Max Verstappen doorrijden op de slicks. Na een paar rondjes gingen ze toch overstag, maar volgens Christian Horner was het vooral een spannend moment.

Verstappen reed vlak achter de McLarens toen het ineens hard begon te regenen. Lando Norris en Oscar Piastri schoten de grindbak en het gras in, maar Verstappen hield zijn auto onder controle. Piastri zat vast in het gras, terwijl Norris de pitstraat inreed voor inters. Verstappen reed nog eventjes door, pakte de koppositie, maar moest uiteindelijk concluderen dat het te hard regenende.

Kan snel fout gaan

Het was een dappere gok van Red Bull, maar dat betekent niet dat ze er vanuit gingen dat alles goed ging. Teambaas Christian Horner gaf dat na afloop toe bij de internationale media: "Dat is altijd het moment waarop het heel erg snel fout kan gaan. Het nemen van deze beslissing is een samenspel tussen de coureur en de pitmuur. Wat gaan we doen? Is het te verraderlijk om door te gaan, of is de baan snel genoeg? Denk bijvoorbeeld aan het verliezen van tijd in sector drie, maar het winnen van tijd in de eerste en de tweede sector. Dat kan een pluspunt zijn, en het is een dilemma."

Ferrari ging nog verder

Bij het team van Ferrari namen ze ook deze gok. Bij het Italiaanse team bleven ze nog langer buiten, en Horner verbaasde zich daar ook over: "Het leek erop dat ze een beetje gokten, waarna ze er op het slechtst mogelijke moment mee stopten. Ik heb hun raceverloop niet zo goed gevolgd, maar zo zag het eruit vanaf de pitmuur. Je moet altijd op de gebeurtenissen om je heen op de baan reageren. Als het keihard regent in de pitstraat, dan is dat waarschijnlijk het goede moment om een pitstop te maken voor regenbanden."