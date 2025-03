Lando Norris schreef afgelopen weekend de Australische Grand Prix op zijn naam. De Britse coureur reed een ijzersterke race, maar hij kreeg niets cadeau. Hij was heel erg blij met zijn zege, en stelde na afloop dat het een zeer stressvolle situatie was met de jagende Max Verstappen achter hem.

Norris wist het hoofd koel te houden in een race bomvol met chaos. De regen zorgde voor de nodige incidenten, en de Safety Car kwam meerdere keren de baan op. Het zorgde ervoor dat de coureurs op geen enkel moment even rustig aan konden doen, en dat de zege van Norris nooit helemaal zeker was. Hij moest zijn teamgenoot Oscar Piastri achter zich houden, en in de slotfase zag hij ook Max Verstappen in zijn spiegels verschijnen.

Foutjes

Het feit dat Norris wist te winnen, maakte hem heel erg trots. Na afloop werd hij tijdens de persconferentie gevraagd of hij tevreden was met de zege: "Ja, heel erg. Ik bedoel, het seizoen beginnen met een overwinning is al goed, maar om dat te doen in zo'n stressvolle race, waarin het heel makkelijk is om een fout te maken, waarin het heel makkelijk is om alles te verpesten. Het kan allemaal binnen een seconde misgaan, je blokkeert, je raakt de lijn of je hebt een snap. Het was soms heel moeilijk om niet tegen de muur of de bandenstapel te rijden."

Veel stress

Dat was niet het enige, want Norris kreeg ook te maken met de jagende Verstappen. De Brit wijst hier ook naar bij het vervolg van zijn verhaal: "Het is al een grote uitdaging, maar als het weer verandert en de baanomstandigheden veranderen, dan moet je weten wanneer het het juiste moment is om over te stappen naar de slicks, of juist op de inters te blijven. Dat is het nog stressvoller als ik Max en Oscar achter me heb, maar dat maakt deze overwinning de moeite waard en dat maakt het zo'n mooie zege."