Max Verstappen werd afgelopen weekend in Melbourne tweede in de Australische Grand Prix. De Nederlander probeerde het gevecht aan te gaan met de McLarens. De wagens van de Britse renstal bleken echter te sterk te zijn, en iedereen had een mening over deze eerste race.

Verstappen zag zichzelf voorafgaand het raceweekend niet als de favoriet voor de zege in Melbourne. Hij zag de McLarens als de favorieten, maar in de race kon hij ze aardig bijhouden. Sterker nog, hij kwam dicht bij de zege na een spannend duel met Lando Norris. Het feit dat Verstappen in de buurt wist te komen, had ook te maken met de regen. Hierdoor ontstond er een chaos en werd het veld elke keer bij elkaar gebracht door de Safety Car.

Wereldtitel weg zien glippen

Het is dan ook nog onduidelijk hoe groot de voorsprong van McLaren echt is. Veel mensen hebben daar een mening over, en het werd besproken tijdens het SBS6-programma De Oranjezondag. Daar werd Tom Coronel gevraagd naar de snelheid van McLaren: "Ja, die waren snel, iets te snel! Dat gaat pijn doen, dat moet niet te lang duren. Dan heeft Max wel een serieus probleem. En met dit soort condities, met half nat zoals de eerste race was, dan kan hij er nog wel bij blijven. Maar als het echt droog gaat worden, dan kan hij een dikke halve minuut aan zijn broek krijgen, dan zie ik het wereldkampioenschap wel wegglippen."

Vier of vijf races wachten

De vraag is dan ook of Red Bull de achterstand op McLaren kan gaan goedmaken. Hoe snel dit zal gaan, is een vraag die aan Coronel werd gevraagd: "Ik verwacht, als het echt goed komt, een race of vier vijf. Maar vorig jaar hetzelfde, toen was aan het begin van het jaar Max heel snel. En eigenlijk vanaf Miami, vanaf dat moment was het van 'kijk uit jongens de McLarens komen', en die kwamen er toen ook heel erg hard aan."