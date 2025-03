Lawson onthult grote fout van Red Bull: "We waagden een gokje"

Liam Lawson had zich zijn eerste weekend bij Red Bull Racing waarschijnlijk anders voorgesteld. De Nieuw-Zeelander viel uit na een crash, en de rest van zijn weekend was ook niet foutloos verlopen. Lawson baalde van zijn crash, en stelde dat Red Bull een gokje had genomen.

Na een mislukte kwalificatie besloot Red Bull Lawsons auto aan te passen onder parc fermé-omstandigheden. Dat betekende een pitlanestart, en Lawson begon rustig aan de race. Hij wist het gaatje niet snel dicht te rijden, en toen het hard begon te regenen in de slotfase bleef hij op de slicks rijden. Lawson vloog vervolgens de muur in, en daarmee sloot hij zijn teleurstellende weekend in stijl af.

Red Bull waagde een gokje

Na afloop van de race haalde Lawson zijn schouders op. Hij baalde vanzelfsprekend van het resultaat, maar hij wist ook waarom ze dit besluit hadden genomen. Voor de camera van F1 TV legde Lawson uit wat er misging: "We waagden een gokje, in de hoop dat minstens de helft van de baan droog zou blijven. We wisten dat sector drie lastig zou zijn, maar we dachten dat de eerste sector droger zou blijven, dus we bleven doorgaan. Jammer genoeg kwam het met bakken uit de hemel."

Zeer zwaar weekend

Lawson wist toen wel dat hij rustig aan moest doen: "Om eerlijk te zijn besloot ik op dat moment niet te pushen, omdat het zo nat was. Ik probeerde op de baan te blijven. Maar het was overduidelijk niet ideaal." Gevraagd of hij werd verrast door het feit dat hij weinig progressie kon boeken, reageerde hij eerlijk: "Ja, om eerlijk te zijn waren we echt aan het worstelen. Ik had heel erg veel last van mijn banden aan het begin van de race, dus het was over het algemeen een heel erg zwaar weekend." Volgende week krijgt Lawson de kans om revanche te nemen in China.