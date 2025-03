Het team van Red Bull Racing kende in Australië een race met twee gezichten. Max Verstappen eindigde op de tweede plaats, terwijl Liam Lawson van de baan crashte. Zak Brown kon het niet laten om een kleine sneer uit te delen aan de Oostenrijkse renstal.

Verstappen ging in Australië de strijd aan met de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Hij maakte één klein foutje in de openingsfase, waardoor een 1-2tje van McLaren in de lucht hing. Uit die lucht viel echter regen, waardoor de race weer op zijn kop werd gezet. Norris wist de race uiteindelijk te winnen, en Verstappen kwam als tweede over de streep. Hij wist de Brit bijna te verschalken in de slotfase.

Pijnlijke crash

Verstappens nieuwe teamgenoot Liam Lawson kende een minder goed weekend. In alle sessies liep hij tegen problemen aan, of ging hij zelf in de fout. Hij startte de Grand Prix vanuit de pitlane, en hij wist zichzelf niet naar voren te vechten. Toen het hard begon te regenen in de slotfase, besloot Red Bull een gokje te wagen en bleef Lawson op de slicks rijden. De Nieuw-Zeelander schoof de muur in, en hij moest opgeven. Zijn crash zorgde ervoor dat de Safety Car de baan op werd gestuurd, en er nog een spannend duel ontstond in de slotfase.

Tsunoda

Een andere coureur die bij Red Bull onder contract staat, is Yuki Tsunoda. Hij kende een goed weekend in Australië, al liep hij punten mis door een strategische mispeer van Racing Bulls. McLaren-CEO Zak Brown kon het niet laten om hier een sneertje over uit te delen in gesprek met Sky Sports: "Yuki deed het geweldig! Hij is waarschijnlijk degene die in die Red Bull-auto zou moeten zitten als je kijkt naar hoe hij het doet, maar ze maken daar zo nu en dan vreemde keuzes als het aankomt op de coureurs."