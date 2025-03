Liam Lawson kende een rampzalig eerste weekend in dienst van Red Bull Racing. Na een volledig mislukte kwalificatie ging het ook mis in de Grand Prix. Hij crashte tijdens de zware regenbui, maar volgens Christian Horner kan hem niets kwalijk worden genomen.

Het was de verwachting dat Lawson in de buurt zou kunnen blijven van Max Verstappen in Australië. Al snel werd echter duidelijk dat dit niet zou gebeuren. Na een drietal lastige vrije trainingen zakte Lawson door het ijs in de kwalificatie. Red Bull besloot een aantal zaken aan te passen aan zijn auto, waardoor hij de race vanuit de pitlane moest starten. Hij reed lang in het achterveld, en viel vervolgens uit na een crash in de slotfase.

Moeilijk weekend

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner was dit niet volledig zijn schuld. De teambaas neemt het op voor de jonge Nieuw-Zeelander in gesprek met Motorsport.com: "Het was gewoon een moeilijk weekend voor hem. We hebben de auto aangepast om hem wat meer downforce te geven, aangezien het een erg lastige baan is om in te halen. We namen het risico om hem buiten te laten, omdat hij buiten de punten lag. We dachten: 'Weet je wat, we wagen het erop, misschien pakt het goed uit'."

Geen slecht tempo

Het pakte niet goed uit, want Lawson kwam terecht in de zwaarste regenbui van de race. Hij crashte op hetzelfde moment als Gabriel Bortoleto, en Horner toont berouw voor de gemaakte fouten. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Precies op dat moment begon het harder te regenen, dus daarvoor kunnen we hem lastig de schuld geven. Voorafgaand aan die laatste spin denk ik dat het lichtpuntje dat hij eruit kan halen, is dat hij op slicks de op één na snelste raceronde van de wedstrijd neerzette. Dus als er een positief punt is, dan is het dat zijn tempo eigenlijk helemaal niet zo slecht is."