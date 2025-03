Max Verstappen werd vandaag in Australië verslagen door Lando Norris. De Britse McLaren-coureur reed een sterke race, en kreeg ook de leiding in het wereldkampioenschap in zijn schoot geworpen. Hiermee maakte hij een einde aan een unieke historische reeks van Max Verstappen.

De Australische Grand Prix op het circuit van Albert Park in Melbourne was een enorm spektakelstuk. Het draaide uit op een strijd tussen de McLarens en Max Verstappen. Uiteindelijk bleven Verstappen en Norris over, en toen het begon te regenen gokte Red Bull op de slicks. Verstappen kreeg de leiding in handen, maar moest toch een pitstop maken. Dit betekende dat Norris nog steeds aan kop reed.

Norris

Norris moest na de laatste herstart de concentratie vasthouden. De Brit zag Verstappen in zijn spiegels, en hij wist dat één blunder hem de zege kon kosten. Dit gebeurde echter niet, en daardoor mocht Norris juichen. Aangezien het de eerste Grand Prix van het jaar was, betekende de zege van Norris ook direct de leiding in het wereldkampioenschap. Daarmee maakte hij een einde aan een record van Verstappen. Voor het eerst sinds begin 2022 wordt het wereldkampioenschap namelijk aangevoerd door iemand anders dan Max Verstappen.

Duizend dagen

Sinds de Spaanse Grand Prix van 2022 was Verstappen de leider in het wereldkampioenschap. In 2023 en 2024 stond hij het hele jaar aan kop van het kampioenschap, en het was tekenend voor zijn overheersing in de Formule 1. Met deze reeks schreef hij geschiedenis, want hij is de coureur die het langst achter elkaar het WK heeft aangevoerd. In totaal heeft hij 1029 dagen aan kop gestaan. Hij was hiermee de eerste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die meer dan duizend dagen achter elkaar aan de leiding ging.

China

Verstappen nam het record over van Michael Schumacher. De Duitse zevenvoudig wereldkampioen leidde het kampioenschap tussen 2000 en 2003 896 dagen. Verstappen mag nu opnieuw gaan beginnen, maar dan moet hij wel eerst Norris gaan inhalen. Dit kan volgende week al gebeuren, als de Chinese Grand Prix wordt verreden. Er kunnen dan veel WK-punten worden verdiend, want er staat ook weer een sprintrace op het programma.