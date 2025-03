Oppermachtig McLaren ziet zichzelf nog steeds niet als favoriet

Het team van McLaren was vandaag oppermachtig in Australië. De Britse renstal werd alleen gehinderd door de regen, maar Lando Norris wist wel te winnen. Zak Brown was enorm trots op zijn team, maar hij blijft erbij dat ze niet de grote titelfavoriet zijn.

Voorafgaand het weekend hadden de meeste kenners McLaren al aangewezen als de topfavorieten voor de zege. In Australië leek het hier ook op, want Lando Norris en Oscar Piastri startten de race op de eerste startrij. Ze moesten alleen vechten met Max Verstappen, en ze leken alles onder controle te hebben. De regen in de slotfase gooide bijna roet in het eten, en Piastri viel ver terug. Norris wist wel te wennen, maar Verstappen kwam dichtbij.

Afwachten

McLaren wist wel gewoon te winnen, en hij pace was heel sterk. De concurrentie was dan ook van mening dat McLaren 'gewoon' oppermachtig was. McLaren-CEO Zak Brown was supertrots, maar bij Sky Sports wilde hij niet de favorietenrol aannemen: "Het zag er goed uit, maar dit is één circuit, één race. Laten we eens afwachten wat er gebeurt in China. We zijn het seizoen sterk begonnen. We zagen vorig jaar dat Max zeven races won en toen droog kwam te staan, dus we moeten blijven doen wat we doen."

Alles kan snel veranderen

McLarens voorsprong lijkt heel groot te zijn. Maar bij het Britse team lijkt het wel alsof ze niet over die voorsprong mogen praten. Na de succesvol verlopen race in Australië blijft Brown namelijk stellen dat alles nog mogelijk is: "We weten hoe snel de dingen kunnen gaan veranderen in deze sport. We moeten er simpelweg voor gaan zorgen dat we onze auto goed blijven ontwikkelen, en dat is wat iedereen bij McLaren zeker heeft gedaan tijdens de afgelopen jaren."

Genoten van de race

Brown was wel heel erg blij met het resultaat zelf. De Amerikaan vond dat zijn coureurs het geweldig hadden gedaan: "Wat een ongelooflijke rit. Het team heeft het geweldig gedaan met de strategie in de lastige omstandigheden. Ik leef mee met Oscar. Ze hadden allebei te maken met de regen op hetzelfde moment, en Lando hield het vast. Oscar wist zich geweldig terug te werken naar de negende plaats. Het was een geweldige race."