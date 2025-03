Verstappen hoopte op grote blunder van Norris

Max Verstappen is het nieuwe seizoen goed begonnen met een tweede plaats in Australië. In de regen hield hij het hoofd koel, maar kon hij raceleider Lando Norris niet passeren. Verstappen zag kansjes in de slotfase, maar hij moet eerder toegeven dat de McLaren simpelweg te snel was.

Verstappen begon de race op de derde plaats, maar pakte bij de start direct de tweede plek af van Oscar Piastri. De Australiër pakte die positie al snel weer terug na een zeldzaam foutje van Verstappen. Daarna wist Verstappen het hoofd koel te houden tijdens de chaos die ontstond in de rest van de race. De zege leek heel even mogelijk te zijn toen de McLarens van de baan schoten tijdens de regen, maar de tweede plaats stemde Red Bull tevreden.

Uit de problemen blijven

Verstappen bleef in de slotfase vechten voor de winst. Hij zat vlak achter Norris en hij zette de druk er vol op. Na afloop werd hij door Viaplay gevraagd naar deze jacht: "Ik heb het geprobeerd, maar het is heel lastig om echt dichtbij te komen, en ik moest gewoon wachten op een foutje, zoals gebeurde met nog twee rondjes te gaan. Dus op zich is dit wel een heel goed resultaat."

Verstappen is wel realistisch. In de openingsfase van de Grand Prix was het voor hem echt lastig om in de buurt te komen. Daar doet hij niet geheimzinnig over: "In de eerste stint hadden we totaal geen kans, ze waren echt een stuk sneller en toen probeerde ik gewoon uit de problemen te blijven, en dat heb ik ook gedaan."

McLaren was te snel

Toen het in de slotfase begon te regenen, leek de zege mogelijk. Beide McLarens schoten van de baan, en ze doken direct naar binnen. Verstappen zag het gebeuren: "Ik denk dat het ook een beetje paniek was, omdat het begon te regenen en ze van de baan schoten. Dan denk je meteen 'ik moet naar binnen toe', en dat deden ze ook. Ik bleef buiten, want alleen in bocht elf, twaalf en dertien was het nat. De rest was droog. Maar het had niet uitgemaakt." Verstappens simpele conclusie is dan ook dat McLaren simpelweg te sterk was.