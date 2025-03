In een spectaculaire regenrace kwam Max Verstappen als tweede over de streep in Australië. Hij vocht de hele race met de McLarens, maakte in het begin een klein foutje, maar werd alsnog tweede. Na afloop had hij een grote grijns op zijn gezicht, en stelde hij dat hij had genoten.

Verstappen begon de Australische Grand Prix op de derde plaats achter de McLarens. Bij de start greep hij de tweede plaats van Oscar Piastri, maar deze plek verloor hij na een zeldzaam foutje. Verstappen hield daarna het hoofd koel, en hij profiteerde van de Safety Cars en de regen. Een aantal slimme gokjes pakten goed uit, waarna hij bij de laatste herstart vlak achter Norris zat. Hij wist de Brit echter niet in te halen.

Verstappen had genoten

Een tweede plaats was echter geen slecht resultaat, en dat realiseerde Verstappen zich ook. De Nederlandse coureur had een lach op zijn gezicht toen hij na afloop sprak met Jolyon Palmer: "Het was natuurlijk een lastige race, maar uiteindelijk was het best leuk. Lando had een momentje bij het ingaan van bocht zes. Hij verloor daar het momentum, dus toen kwam ik in de buurt en kon ik de DRS pakken."

Verstappen probeerde het daarna nog eventjes, maar dat bleek niet mogelijk. Hij is er dan ook eerlijk over als hij verdergaat met zijn verhaal: "Ik kwam dichtbij, maar het is lastig om hier in te halen, maar het was leuk. Vooral die laatste rondjes waarin je pusht en vecht voor de zege. Ik ben heel erg blij dat ik over de streep ben gekomen, en dit is een goed startpunt voor ons."

De gok van Red Bull

Verstappen reed in de slotfase heel eventjes aan de leiding toen de McLarens in de regen van de baan schoten en naar binnen gingen. Verstappen: "Het begon te regenen, ze schoten van de baan, en er was een beetje paniek en we vroegen ons af of we moesten pitten. Ze gingen naar binnen, en ik bleef op de baan. In het eerste rondje dacht ik dat het in orde was, maar het weer werd slechter en toen moesten we ook stoppen."

Verstappen denkt niet dat een andere keuze hem had geholpen: "Zelfs als we een rondje eerder waren gestopt, hadden we de tweede plaats gepakt. Ik denk dat dit het gokje waard was. Het was lastig met de slicks in de regen, maar aan het einde was het goed."