Liam Lawson had zich zijn eerste kwalificatie als Red Bull-coureur waarschijnlijk anders voorgesteld. Hij kon zijn teamgenoot Max Verstappen niet bijhouden, en hij viel af in Q1 af. Lawson baalt, maar de reacties vanuit Red Bull waren opvallend mild. Het is dan ook te vroeg om Lawson af te schrijven.

Het is één van de lastigste posities in de internationale sportwereld: het zijn van de teamgenoot van Max Verstappen. In de afgelopen jaren gingen Pierre Gasly, Alexander Albon en uiteindelijk ook Sergio Perez kopje onder naast Verstappen. Voor dit jaar besloot Red Bull de relatief onervaren Liam Lawson naar voren te schuiven. Ze hadden veel vertrouwen in hem, en ze dachten dat hij in staat zou zijn om Verstappen directe rugdekking te geven.

Logische vragen

In Melbourne waren er dan ook veel ogen gericht op Lawson. Wat zou hij gaan doen? Zouden zijn prestaties goed genoeg zijn? Kan hij Verstappen echt rugdekking geven? Het zijn allemaal heel logische vragen, maar Lawson wist ze op zaterdag geen positief antwoord te geven. Hij kende een rampzalige dag, en hij kende een belabberde kwalificatie. Hij vond zijn waterloo in Q1, en hij noteerde slechts de achttiende tijd. Alleen de bolides van het worstelende Haas hield hij achter zich.

Weinig kritiek

Lawson was streng voor zichzelf, maar bij Red Bull waren ze opvallend mild. Teambaas Christian Horner en teamadviseur Helmut Marko zijn normaal gesproken zeer uitgesproken en kritisch, maar nu waren ze kalm. Ze deelden geen verbale klappen uit aan Lawson. Het was een groot verschil met vorig jaar, want toen kreeg de teleurstellende Sergio Perez wel regelmatig harde woorden te horen.

Het feit dat Lawson niet hoefde te rekenen op kritiek, is logisch. Lawson heeft immers amper ervaring in de Formule 1. Hij heeft nog maar elf Grands Prix gereden, en veel mensen zien hem dan ook als een rookie. Hij staat pas aan het begin van zijn loopbaan, en bij Red Bull wisten ze ook wel dat Lawson er niet meteen zou staan. Hij is zeker een groot talent, maar niet een talent van het niveau van Verstappen of Lewis Hamilton.

Nieuwe baan

Voor Lawson waren er nog meer verzachtende omstandigheden. De Nieuw-Zeelander had namelijk nog nooit op het circuit van Albert Park in Melbourne gereden. Hij moest wennen aan de baan en hij moest in korte tijd op zoek gaan naar de limiet. Op vrijdag kreeg hij in VT1 amper de kans om dat te doen, aangezien er twee rode vlaggen waren. In VT2 kon hij ook niet vol pushen, en daardoor was zijn ervaring met deze baan amper groter geworden.

Motorproblemen

Op zaterdagochtend kon hij zijn programma ook niet afwerken. Veel mensen zijn het allang weer vergeten, maar Lawson stond vrijwel de hele sessie in de pitbox. Door motorproblemen kon hij slechts een paar rondjes rijden, en kreeg hij niet de kans om kennis te maken met de omstandigheden op de belangrijke kwalificatiedag. Hij werd tijdens de kwalificatie met een achterstand de baan opgestuurd, en hij kon de limieten dus amper vinden.

Niet te vroeg afschrijven

Het was dus niet vreemd dat zijn resultaat niet goed genoeg was. Het enige wat hij zichzelf echt kon aanrekenen was zijn foutje in de laatste bochtencombinatie. Dit zorgde ervoor dat hij in het gras belandde en hij zijn snelle rondje niet kon afmaken. Het moet zeker beter voor Lawson, maar zijn eerste weekend leek nooit echt een succes te gaan worden. Schrijf hem dus nog niet af, daar is het veel te vroeg voor.