Antonelli gooide eigen glazen in tijdens teleurstellende kwalificatie

De allereerste kwalificatie van Andrea Kimi Antonelli in de Formule 1 draaide uit op een teleurstelling. De achttienjarige Mercedes-debutant noteerde slechts de zestiende tijd. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff was de auto beschadigd geraakt tijdens een eerdere ronde, Antonelli kon hierdoor geen snelle tijd noteren.

Antonelli wordt gezien als een groot talent, maar zijn eerste kwalificatie was geen groot succes. De Italiaan ging er vol voor, en dat leverde hem problemen op. Tijdens zijn snelle ronde waren er vonken te zien onder zijn Mercedes. De vonken waren het hele rondje aanwezig, en dat zorgde voor vragen. Het leek erop dat hij schade had gereden óf dat hij rondreed met een auto die heel laag was afgesteld.

Schade aan de vloer

Mercedes-teambaas Toto Wolff onthulde na afloop van de kwalificatie dat het ging om schade. De Oostenrijker was niet boos op Antonelli toen hij zich uitsprak voor de camera van Sky Sports: "Het was een beetje onfortuinlijk voor Kimi. Hij ging wijd, niet veel wijder dan eerder, en hij brak de bib van zijn auto. Maar goed, hij heeft morgen hoe dan ook een leuke race. Daar kan hij veel van leren."

Wolff ziet kansen na spannende kwalificatie

De algemene resultaten van de kwalificatie stemde Wolff tevreden. Zijn andere coureur George Russell noteerde de vierde tijd, en Wolff zag opvallende resultaten: "Aan kop zag je hoe close het is. Tussen Verstappen, de twee Ferrari's waren nu niet zo snel maar ze zijn er zeker bij, kunnen er zes auto's zijn die met elkaar de strijd aan kunnen gaan."

Wolff denkt dan ook dat de race van morgen zeer spannend kan gaan worden. Hij zag dat de onderlinge verschillen tussen de topteams niet heel erg groot is, en dat biedt kansen: "Ik denk dat we qua racepace allemaal ongeveer hetzelfde zijn, misschien McLaren niet aangezien die iets verder aan kop reden. Maar ik denk niet dat dit resultaat echt laat zien waar Ferrari precies staan. Ze moeten waarschijnlijk iets omhoog staan."