Zelfverzekerde Brown wil nog niet juichen na topkwalificatie McLaren

Het team van McLaren was oppermachtig in de kwalificatie in Australië. Lando Norris en Oscar Piastri noteerden de snelste tijden, waardoor ze morgen vanaf de eerste startrij mogen starten. Ze waren oppermachtig, maar toch durft CEO Zak Brown zich nog niet rijk te rekenen.

Voorafgaand de kwalificatie zag iedereen McLaren als de grote favoriet voor de pole position. Uiteindelijk werden de verwachtingen waarheid, maar ze kregen het niet cadeau. Regerend wereldkampioen Max Verstappen liet ze werken voor hun geld, en hij was uiteindelijk slechts 0,385 seconden langzamer dan de poletijd van Lando Norris. Aangezien het morgen vrijwel zeker gaat regenen, maken ze zich bij McLaren best veel zorgen over Verstappen.

Druk

Na afloop van de kwalificatie balde McLaren-CEO Zak Brown zijn vuist. Hij was heel erg blij met het 1-2tje van zijn team in deze belangrijke sessie. Hij was een beetje opgelucht, blijkt uit zijn antwoord voor de camera van Viaplay: "Er was wel wat druk. Toen we nog drie minuten te gaan hadden zei ik tegen Andrea Stella: 'Ik denk niet dat het zo leuk is', maar het bleek uiteindelijk wel heel erg leuk te zijn! Ze deden het echt geweldig! De druk was er en we stuurden ze vroeg de baan op."

McLaren werd steeds

Brown ziet dat zijn team steeds sterker werd. De Amerikaanse CEO rekent zich nog lang niet rijk, ook omdat er voor morgen regen wordt voorspeld. Toch heerst er wel optimisme bij Brown en de mensen van McLaren: "Ik ben wel een beetje verrast door de marge, met hoe deze sessie verliep. Nu richten we onze aandacht op wat waarschijnlijk wel een natte race gaat worden. Onze auto lijkt elke ronde sterker te worden en onze derde sector is echt heel erg sterk. We zullen zien wat er morgen gaat gebeuren."

McLaren start morgen in de race met Lando Norris en Oscar Piastri op de eerste startrij. Verstappen staat op de tweede rij, en hij wordt geflankeerd door de hongerige George Russell. Het lijkt erop dat er op zondag veel regenen gaat vallen, en dat kan ervoor zorgen dat het een zeer spannende strijd gaat worden in de Grand Prix.