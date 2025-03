Max Verstappen noteerde in de Australische kwalificatie van vandaag de derde tijd. De Nederlander was net iets langzamer dan de McLarens, maar dat maakte hem niets uit. Hij was vooral blij met het feit dat hij kon vechten om de pole position, en hij klonk dan ook niet ontevreden.

Verstappen kende een positieve kwalificatie. Na de twee vrije trainingen op de vrijdag had hij niet verwacht dat er nog iets in zat. In de trainingen was het duidelijk dat Red Bull niet kon meevechten met de McLarens, maar in de kwalificatie bleek alles anders te zijn. Verstappen was snel, en hij daagde de McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri uit. Uiteindelijk waren ze wel sneller, maar Verstappen kon hier mee leven.

Verbeteringen bij Red Bull

Het resultaat was veel beter dan verwacht. Op vrijdag klonk hij nog pessimistisch, en stelde hij bij Viaplay dat hij zich richtte op het behalen van Q3. Na de kwalificatie kwam hij daar bij Viaplay op terug: "De auto is wel iets verbeterd ten opzichte van gisteren. Uiteindelijk zie je dat het gat in Q3 wel aangeeft dat we er nog niet zijn." Zijn achterstand op de McLarens is dan ook geen verrassing: "Nee. Ik ben blij dat ik derde ben."

Ook over de prestaties van zijn auto kan Verstappen wel duidelijk zijn. De Nederlander klinkt ook hier redelijk positief: "De balans was niet zo verkeerd, alleen het is net wat te langzaam en dat moeten we gewoon accepteren. Het is nog maar het eerste raceweekend en hopelijk kunnen we stappen zetten met de auto, maar het is wel een groot gat."

Sleutel tot succes

Verstappen wist dat hij geen foutjes moest gaan maken in de kwalificatie. De Nederlandse regerend wereldkampioen legt uit wat de sleutel was tot het resultaat dat hij vandaag wist te behalen: "Gewoon constant mijn rondjes rijden, en geen fouten maken. Ik denk ook niet dat ik dat heb gedaan. Dus ik ben op zich wel blij met de prestatie van vandaag." Morgen kan het gaan regenen, maar dat maakt Verstappen niet uit.