Hamilton beleeft een valse start, maar is trots op zichzelf

Lewis Hamilton had zich zijn eerste kwalificatie als Ferrari-coureur anders voorgesteld. De Brit spinde aan het begin van de sessie, en wist verder geen gouden indruk achter te laten. Ondanks een achtste tijd was hij wel heel erg tevreden met zijn dag.

Veel mensen hadden reikhalzend uitgekeken naar het eerste Ferrari-weekend van Hamilton. Mensen die dachten dat hij direct zou heersen komen van een koude kermis thuis. Hamilton is al het hele weekend langzamer dan zijn teamgenoot Charles Leclerc, en in de kwalificatie zag het er niet bepaald sterk uit. Hij kende een onfortuinlijke spin, en de achtste tijd was zeker niet het resultaat waar hij op had gehoopt.

Goed gevoel

Na afloop was Hamilton niet terneergeslagen. Sterker nog, Hamilton leek heel erg tevreden te zijn met zijn resultaat. Zijn eerste reactie bij Sky Sports sprak boekdelen: "Over het algemeen voel ik me goed. Ik had vandaag een geweldige tijd. Alles was een eerste keer dit weekend. Mijn eerste training met Ferrari, mijn eerste kwalificatie met Ferrari. Het is veel werk om me aan te passen, deze auto is heel anders dan ik gewend was uit het verleden. Ik wist zeker niet dat we vandaag acht tienden tekort zouden komen, maar er is nog genoeg te verbeteren."

Verschil met Leclerc

Hamiltons achterstand op Charles Leclerc in de kwalificatie was zeer klein. Dit stemde hem tevreden: "Charles rijdt al zeven jaar voor dit team, hij kent de auto door en door. Niet per se deze auto, maar hij kent de karaktertrekjes van onze auto's. Ik moet nog steeds veel leren, maar om zo dicht bij te zetten in mijn eerste kwalificatie is zeker iets waar ik blij mee ben. We moeten ons gaan concentreren, en kijken waarom we niet dezelfde pace hebben als de koplopers."

Regen

Hamilton weet dat er een kans op regen is, en dat zorgt voor een uitdaging. De Britse coureur is daar dan ook heel erg eerlijk over: "Morgen wordt een uitdaging, want ik ben deze auto nog nooit in de regen gereden. Ik weet niet eens wat de instellingen voor de regen zijn! Dus ik moet dat vanavond gaan doornemen en het wordt morgen weer een volledige nieuwe ervaring om veel van te leren."