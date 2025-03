Polesitter Norris vreest voor Verstappen bij regenrace in Australië

Lando Norris heeft de eerste pole position van het jaar gepakt. De Britse McLaren-coureur kwam goed voor de dag in de kwalificatie in Australië. Op het circuit van Albert Park was hij net iets sneller dan Oscar Piastri en Max Verstappen. Norris reageerde trots.

Norris werd voorafgaand het weekend gezien als de grote favoriet voor de pole position en de zege. De Brit deed er alles aan om afstand te nemen van de favorietenrol, en zelfs na een succesvolle vrijdag was hij kritisch. In de kwalificatie moest hij de secondestrijd aangaan met zijn teamgenoot Piastri en zijn grote vriend en rivaal Verstappen. De verschillen waren klein, maar Norris kwam als snelste bovendrijven.

Perfecte start van het jaar

Na afloop van de kwalificatie was de vreugde groot. Norris was opgelucht, want hij had de eerste tik uitgedeeld. Bij interviewster Naomi Schiff kwam hij met een eerste reactie: "Dit is de perfecte manier om het nieuwe jaar te beginnen. Ik wil het hele team feliciteren. Ze hebben geweldig werk geleverd door verder te bouwen op waar we vorig jaar stonden. Maar goed, dit is nog maar de kwalificatie. Laten we het afwachten, en dan zien we het morgen wel. Het wordt een tricky race, maar vandaag was een perfecte start."

De favoriet voor de zege

De vraag is nu of Norris morgen de eerste Grand Prix van het jaar kan winnen. De druk is heel erg groot, en dat weet Norris ook. Hij doet er alles aan om rustig te blijven als hij naar zijn kansen wordt gevraagd: "Ik ga niet op de zaken vooruit lopen. Zo'n gast ben ik niet. Ik heb vertrouwen en de auto is geweldig, maar we hebben nog niet in de regen gereden. We weten ook hoe snel Max en Red Bull zijn in de regen. Laten we het afwachten. Er liggen kansen voor iedereen, maar we moeten tijdens de race ook heel veel dingen gaan leren."