Verstappen vecht om pole maar eindigt derde: "Ben tevreden"

Max Verstappen stelde vorige week dat een strijd met de McLarens zo goed als onmogelijk zou zijn. In de kwalificatie in Australië bleek het een ander verhaal te zijn. Verstappen vocht mee om de pole position, maar noteerde uiteindelijk de derde tijd. Daar was hij alsnog zeer tevreden mee.

Verstappen vocht de hele kwalificatie mee om de snelste tijd. Hij was de enige uitdager van de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Het was stuivertje wisselen, en de onderlinge verschillen waren heel erg klein. Voor Verstappen was het noodzakelijk om de concentratie te behouden, want een foutje lag op de loer. Zijn Red Bull-teamgenoot Liam Lawson viel bijvoorbeeld heel erg vroeg af in de kwalificatie.

Goed gevoel

Verstappen stapte tevreden uit zijn RB21. Samen met Norris en Piastri stapte hij in een golfkarretje richting de hoek voor de interviews. Bij Naomi Schiff liet hij weten hoe hij zich voelde: "Het was goed. Gisteren was voor ons best wel zwaar, dus om dan de derde tijd te noteren, dan ben ik daar tevreden mee. Kwalificatierondjes zijn altijd heel erg opwindend. Er is hier heel erg veel grip, snelle bochten en dat is altijd heel leuk."

Banden

Verstappens teamgenoot Lawson klaagde over problemen met de banden. De Nieuw-Zeelander viel af in Q1 nadat hij in de laatste sector met bandenproblemen door het gras was gehobbeld. Verstappen geeft toe dat dit een lastig punt is: "Ik had nooit het gevoel dat we dat onder de knie hadden, maar het gat naar de McLarens was best groot, dus het had niets uitgemaakt als je het hebt over posities."

Regendans?

De race van morgen lijkt een groot spektakelstuk te gaan worden. Er hangt regen in de lucht, en dat kan een groot voordeel zijn voor Verstappen. Gevraagd of hij een regendans gaat doen, reageert Verstappen lachend: "Voor mij maakt het niet uit of het nat is of niet. Als het nat is kunnen er gekke dingen gebeuren, en hier kan het dan heel erg glad worden. Maar dat is voor iedereen hetzelfde."