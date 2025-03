Marko draait 180 graden en ziet kansen groeien voor Red Bull

Dr. Helmut Marko klonk opgelucht na afloop van de eerste vrije trainingen in Melbourne. Terwijl de kampioenschapsfavoriet Lando Norris de snelste tijden neerzette, lijkt de belofte van een megasnelle strijd ook voor het seizoen 2025 in de lucht te hangen.

"De resultaten liggen echt dicht bij elkaar", vertelde Red Bull-adviseur Marko aan ORF. "Godzijdank zijn we nog niet zo ver. De vier sterkste teams, McLaren, Ferrari, Mercedes en wij, zitten heel dicht bij elkaar en de vier tienden die Max verloor, zijn niet representatief. Het wordt een spannende race en het draait allemaal om finetuning."

McLaren blijft de favoriet

Marko's commentaar volgt op McLaren-coureur Norris, die zijn status als uitgesproken favoriet voor het wereldkampioenschap dit jaar van zich afschuift. Eerder legde Mercedes' George Russell het volgende uit: "Laten we onszelf niet voor de gek houden. We weten dat McLaren op dit moment zonder twijfel de duidelijke favoriet is. Ze zagen er absoluut dominant uit tijdens het testen en ik weet zeker dat zij degenen zijn die we moeten verslaan."

De meesten wijzen op Norris' zeer indrukwekkende long runs onlangs in Bahrein. Norris merkte echter op: "Oscar (Piastri) reed de volgende dag een veel langzamere run. Niet omdat hij slechter reed, maar gewoon omdat de omstandigheden op de laatste dag aanzienlijk langzamer waren. Dus ik ben nogal verbaasd dat zoveel mensen zo kortzichtig zijn. Vooral mensen van wie je het niet zou verwachten."

"Ik neem aan dat iedereen het zwarte paard wil spelen. Ik weet hoeveel brandstof en andere dingen Ferrari gebruikte in veel van de tests. Ik denk dat mensen verrast zullen zijn hoe snel ze dit weekend zullen zijn", voegde Norris eraan toe.

Voorbij

Het is inderdaad waar dat Charles Leclerc's Ferrari bovenaan stond en Max Verstappen zakt naar een afstand van 0,6 tienden van een seconde. Alpine-adviseur Flavio Briatore denkt dat de periode van Red Bull en Verstappens duidelijke dominantie definitief 'voorbij' is, maar hij vertelde de krant Corriere della Sera: “Het was ongelooflijk hoe Max vorig jaar won, zelfs toen de auto niet competitief was. Hij is in staat tot magie, kunstwerken. Hij kan alles."

Marko waarschuwt dat Red Bull vooruitgang heeft geboekt met de auto tussen het einde van de test in Bahrein en Melbourne. "Er was bezorgdheid toen we ons realiseerden dat we niet op het niveau van McLaren zaten", vertelde hij aan de krant Krone. "En toen de nieuwe onderdelen die op de laatste dag arriveerden maar gedeeltelijk werkten.