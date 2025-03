Thuisrijder Oscar Piastri kende een goede eerste dag in Australië. In zijn thuisstad Melbourne reed hij een tweetal aardige vrije trainingen, en de McLaren-coureur had genoten. Na afloop van de tweede vrije training klonk hij heel erg tevreden over zijn prestaties.

Het raceweekend in Melbourne is altijd bijzonder voor Piastri. Hij is geboren en getogen in de stad, en het voelt voor hem dan ook als thuiskomen. In de eerste vrije training noteerde hij de vierde tijd op het circuit van Albert Park. In de tweede vrije training in de Australische middag ging het wat beter met Piastri. Hij noteerde in deze sessie de tweede tijd, op 0,124 seconden van de snelste tijd van Charles Leclerc.

Bemoedigende prestaties

Piastri's teamgenoot Lando Norris was niet tevreden na afloop van de tweede vrije training. De Brit omschreef het als een worsteling, maar Piastri dacht er anders over. Sterker nog, Piastri klonk in gesprek met Sky Sports heel enthousiast over de eerste dag van het raceweekend: "Het was behoorlijk bemoedigend. De pace was echt best solide. Er zijn nog wel een paar dingetjes die we moeten gaan aanpakken om onze auto fijner te laten aanvoelen, maar de onderliggende pace was gewoon sterk."

Goed gevoel

Piastri spreekt Norris behoorlijk tegen. Ondanks zijn snelle tijden klonk de Britse coureur behoorlijk negatief, en schetste hij een compleet ander beeld dan Piastri. De Australische thuisrijder was vooral tevreden. Hij heeft de weerradars bekeken, en daarom twijfelt hij nog wel een beetje aan het nut van de sessies van vandaag: "Ik ben blij met het werk dat we vandaag hebben verricht. Ik denk dat de omstandigheden hier in de komende twee dagen nogal anders zullen zijn, dus ik weet niet hoeveel vandaag echt heeft betekend. Maar het gevoel was goed."

Regen in de lucht

Piastri doelt om de dreigende buien voor zondag. Op zaterdag zal de zon nog fel schijnen, wat voor een hete derde vrije training en kwalificatie kan zorgen. De weersvoorspellingen voor zondag zien er heel anders uit, want het kan gaan regenen en zelfs onweren. De kans is zeer groot dat de baan nat zal zijn zodra de Grand Prix van start gaat, en dat kan voor spektakel gaan zorgen.