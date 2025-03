Snelle Norris zwaar ontevreden met prestaties McLaren

Lando Norris kende een positieve eerste dag in Australië. In de eerste twee vrije trainingen was de Britse McLaren-coureur snel, en leek hij zijn status als topfavoriet waar te maken. Norris was zelf echter niet zo tevreden met de eerste dag op het circuit van Albert Park.

Het begin van de dag kon niet beter voor Norris. De Britse coureur noteerde in de eerste vrije training de snelste tijd, en hij was nipt sneller dan de Williams van Carlos Sainz. In de tweede vrije training in Melbourne moest Norris genoegen nemen met de derde tijd. Hij werd nipt verslagen door Charles Leclerc en zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. De achterstand van Norris op de snelste tijd was echter maar 0,141 seconden.

Weinig vertrouwen

Het lijkt op resultaten waar Norris heel erg tevreden mee kan zijn. Maar na afloop van de tweede vrije training klonk Norris helemaal niet zo enthousiast. De Brit sprak zich uit bij Sky Sports, en hij was duidelijk toen hij werd gevraagd naar zijn dag: "Het was zo zo. Het was een goede start van het weekend, en we hebben ook een goede baseline. Maar ik ben zeker niet tevreden, want ik had weinig vertrouwen in de auto als je het hebt over het vinden van de balans. Ik kon niet consistent genoeg zijn, vooral in de low fuel."

Worsteling

Het feit dat Norris zich niet in zijn sas voelde tijdens de runs met weinig brandstof aan boord, zit hem behoorlijk dwars. De prestaties zagen er goed uit, maar Norris denkt daar dus anders over. Niet alles was kommer en kwel, want Norris zag ook een aantal positieve dingen op deze zonnige dag in Melbourne: "In de runs met de high fuel volgde ik me goed. Tijdens de low fuel runs was het echter nog steeds vergelijkbaar met Bahrein. Er waren te veel dingen niet consistent en er waren te veel problemen. Dus het was een beetje een worsteling."