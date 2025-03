Max Verstappen kondigde op donderdag aan dat hij dit jaar niet langer te zien is in onzinnige TikTok-filmpjes van Red Bull Racing. De Nederlander heeft geen zin meer in onzindingetjes. Zijn manager Raymond Vermeulen legt uit waarom kamp Verstappen dit besluit heeft genomen.

In de hedendaagse sportwereld ontkomt vrijwel geen enkele atleet aan verplichtingen voor de sociale media. Ook in de Formule 1-wereld is dat niet anders. Zodra de coureurs de paddock betreden krijgen ze vragen van het social media-team voorgeschoteld. Daarnaast moeten ze verschijnen in filmpjes voor YouTube en Tiktok waar ze soms de raarste capriolen moeten uithalen. Denk bijvoorbeeld aan het lek prikken van ballonnen of het knutselen met LEGO.

Onzindingetjes

Tijdens de mediadag in Melbourne gaf Verstappen al aan dat hij nieuwe afspraken had gemaakt met Red Bull. De Nederlander stelde tevreden dat hij zich niet langer hoeft bezig te houden met onzindingetjes. Hij kan zich hierdoor meer richten op de belangrijke zaken op en naast de baan. Het was een opvallende openbaring van Verstappen, maar het komt wel vaker voor dat topcoureurs dit soort zaken niet hoeven te doen van hun teams.

TikTok

Nu blijkt dat Verstappens management hier ook een rol bij heeft gespeeld. Verstappens manager Raymond Vermeulen legt dit uit in gesprek met Formule 1 Magazine: "Grote merken als Oracle, TAG Heuer en Heineken investeren veel geld in wereldwijde campagnes rondom Max. Er rijden hier in het centrum van Melbourne bussen rond met de beeltenis van Max, dat ziet er allemaal ook heel gelikt uit. Dan past het niet als ik vervolgens op TikTok een video voorbij zie komen waar Max ballonnen lek moet prikken. Dat soort filmpjes maak je niet met een viervoudig wereldkampioen."

Overleggen met kamp Verstappen

Red Bull zal bij het verzinnen van ideeën eerst om tafel moeten gaan met het team Verstappen. De plannen voor marketingvideo's worden namelijk vanaf dit seizoen eerst aan het management van Verstappen voorgelegd. Dan wordt er besloten of de Nederlander wel of niet in de video zal verschijnen. In Melbourne zijn er nog geen video's verschenen waarin Verstappen met ballonnen moet gooien.