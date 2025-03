Red Bull gunt Verstappen vrijheid: "Geen onzindingetjes meer"

Max Verstappen gaat dit jaar jagen op zijn vijfde wereldtitel. Op de circuits zal hij zich volledig kunnen focussen op de sessies, want hij heeft meer vrijheid gekregen van Red Bull. Verstappen hoeft zich dit jaar namelijk niet langer bezig te houden met 'onzindingetjes'.

Het is de normaalste zaak van de wereld in de Formule 1: coureurs die bij het betreden van de paddock direct een vraag moeten beantwoorden voor de sociale kanalen. Het is één van de vele dingen die hoort bij het leven van een F1-coureur, maar stiekem is geen van hen hier fan van. Ook Verstappen heeft er niet altijd zin in om een feitje over zijn katten te vertellen of te delen wat er in de ochtend op zijn boterham zat.

Geen onzindingetjes meer

Vanaf dit jaar hoeft dat ook niet meer, zo onthulde de Nederlander in de paddock in Melbourne. Verstappen heeft met Red Bull afgesproken dat hij geen dingen hoeft te doen waar hij zich niet prettig bij voelt. Hij is blij en wordt geciteerd door De Telegraaf: "Ik vind het vooral fijn om me met serieuzere, meer productieve zaken bezig te houden. Niet met van die onzindingetjes. Daar heb ik niet zoveel mee. Ik heb liever dat ze dingen naar buiten brengen die constructief zijn en waar men misschien nog iets van kan leren. In plaats van een filmpje voor TikTok ofzo."

Tijden zijn veranderd

Het is niet per se vreemd dat Verstappen deze vrijheid krijgt van Red Bull. Andere teams deden dit in het verleden ook met hun supersterren. Voorheen deed Verstappen wel mee in de filmpjes voor de sociale media, maar de tijden zijn veranderd: "Kijk, vroeger maakten we natuurlijk wel vaak leuke filmpjes met Daniel Ricciardo. Maar de sociale media was toen, in 2016 en 2017, voor mijn idee wel anders dan tegenwoordig. Het is best wel veranderd en minder fijn geworden, vind ik dan."