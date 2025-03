Trots Aston Martin onthult belangrijke mijlpaal

Het team van Aston Martin is met een hoogtepunt aan het nieuwe seizoen begonnen. De Britse renstal heeft namelijk hun gloednieuwe windtunnel in gebruik genomen. Het zorgt voor trotste gevoelens bij teambaas Andy Cowell en de rest van het team.

Aston Martin kende in Australië geen spetterende resultaten in de eerste vrije trainingen, maar op de thuisbasis in Silverstone konden ze wel de champagne ontkurken. Ze hebben in de afgelopen jaren veel stappen gezet om hun faciliteiten te updaten, en dat moet ze helpen in de strijd met de topteams. Ze stampten in de afgelopen jaren een gloednieuwe campus en fabriek uit de grond, en dat is niet het enige.

Windtunnel

Er werd namelijk ook hard gewerkt aan een windtunnel, en die hebben ze nu af. Voorheen moesten ze gebruikmaken van de windtunnel van Mercedes, maar dat hoeft nu dus niet meer. Terwijl het Formule 1-seizoen van start is gegaan, hebben ze ook de windtunnel in gebruik genomen. Deze mijlpaal zorgt voor veel lachende gezichten, en het valt samen met de komst van topontwerper Adrian Newey. De Brit heeft dan ook al een kijkje genomen in de nieuwe windtunnel, zo liet teambaas Andy Cowell weten in Melbourne.

Newey direct enthousiast

Cowell stelde tijdens de persconferentie dat hij met Newey door de windtunnel heeft gelopen. Dit leverde volgens de teambaas direct een goed resultaat op, want volgens hem vertrok Newey snel naar zijn kantoortje om aan de slag te gaan met de nieuwe regels voor 2026. De windtunnel kan dan ook een enorm voordeel zijn voor Aston Martin met het oog op de nieuwe regels van volgend jaar.

Alles onder één dak

Cowell reageerde ook verheugd op het feit dat zijn team een nieuwe windtunnel heeft weten te bouwen. De Britse teambaas sprak zich hier over uit in het persbericht van Aston Martin: "Onze nieuwe tool biedt nieuwe technologieën waarmee aerodynamici de complexe luchtstroom van een Formule 1-auto gedetailleerder kunnen bekijken. Het feit dat wij hier nu alles onder één dak hebben, is bijzonder gunstig voor ons, omdat we vanaf 2026 echt een volledig operationeel fabrieksteam willen zijn."