Verstappen hekelt Netflix en weigert naar nieuwe serie te kijken

Het nieuwe seizoen van Drive to Survive was in Australië het gesprek van de dag. De Netflix-reeks zorgt weer voor veel commentaar, en de coureurs zijn geen groot fan. Max Verstappen is er niet heel blij mee, en hij stelt dat hij de beelden snel probeert te negeren.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van Drive to Survive. Sterker nog, Verstappen weigerde geruime tijd met de mensen van de streamingdienst te praten. Het creatieve geknip en geplak was een doorn in het oog van de Nederlander. In het nieuwe seizoen is dit weer het geval, en dat zorgde voor de nodige ophef op sociale media. Ook Verstappen werd weer heel anders afgeschilderd dan de realiteit.

Miami & Zandvoort

Eén scène zorgde voor de nodige ophef op de sociale kanalen. Het ging hier om een verhaallijn rondom de zege van Lando Norris in Miami. De makers van Drive to Survive hebben het zo in elkaar geknipt dat het net lijkt alsof Verstappen heel chagrijnig is. De werkelijkheid ligt anders, want Verstappen was juist heel blij voor Norris. De beelden van een chagrijnige Verstappen zijn dan ook afkomstig uit Zandvoort.

Negeren, niet blokkeren

Verstappen grapte eerder al over deze scène tijdens een livestream. In Melbourne werd hij ook naar de serie gevraagd tijdens de persconferentie van de FIA: "Ik ben niet verbaasd. Ik heb de serie niet gekeken, maar op X zie je jammer genoeg wel wat voorbijkomen. Dan moet je heel snel op negeren drukken zodat het niet meer in je feed voorbijkomt." Lachend legt hij dit trucje uit: "Dat werkt beter dan blokkeren! Want als je dingen blokkeert, dan zien ze dat. Met negeren weet niemand het!"

Reactie van Russell

Verstappen is niet de enige coureur die de serie negeert. George Russell werd bijvoorbeeld in beeld gebracht terwijl hij een soort paniekaanval kreeg na de Grand Prix van Singapore. Ook dit zorgde voor de nodige vragen op de sociale kanalen, maar de coureur heeft dit niet meegekregen.

In Melbourne laat Russell aan Motorsport.com weten niet te hebben gekeken: "Ik heb om eerlijk te zijn niet de hele aflevering gezien. Ik heb alleen gehoord dat het twee extremen waren, van de eerste helft naar de tweede helft, maar het maakt me ook niet uit hoe ze me neerzetten. Het draait er voor mij alleen om hoe ik in de auto presteer en hoe ik met mijn team samenwerk. Ze volgen altijd een bepaalde agenda om tot de beste verhaallijn te komen, maar zo gaat het nu eenmaal met dat soort programma's."