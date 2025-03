Hamilton looft 'Mr. Ferrari': "Cool om met hem samen te werken"

Lewis Hamilton en Charles Leclerc vormen vanaf dit seizoen het rijdersduo van Ferrari. De twee coureurs zijn vol lof over elkaar, maar ze zullen het wel tegen elkaar moeten gaan opnemen. Hamilton is de nieuwe grote ster van het team, maar hij realiseert zich dat Leclerc het team veel beter kent.

Hamilton is één van de supersterren van de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen maakte deze winter de sensationele overstap van Mercedes naar Ferrari. Hij werd bij Ferrari binnengehaald als een soort koning, maar hij moet zich nu gaan bewijzen. Hamilton bevindt zich nu namelijk in een compleet nieuwe omgeving, terwijl zijn teamgenoot Leclerc onderdeel uitmaakt van het meubilair van Ferrari.

Fantastisch haar & geweldige werkethos

De twee lijken het vooralsnog heel erg goed met elkaar te kunnen vinden. In Melbourne werd Hamilton gevraagd naar Leclerc, waarna hij begon met een grapje: "Hij heeft echt fantastisch haar!" Daarna werd hij iets serieuzer: "Nee, zijn werkethos is echt geweldig. Iedereen werkt natuurlijk hard, maar iedere coureur heeft zo zijn methodes om het maximale uit zichzelf te halen. Ik vond het erg interessant om te zien hoe de aanpak van Charles niet veel verschilt van de mijne. Hij is echt een harde werker, en hij doet gewoon zijn ding."

Leclerc is meneer Ferrari

Het is een ietwat vreemde situatie voor Hamilton. Normaal gesproken was hij altijd de grote man, maar nu moet hij aan alles gaan wennen bij Ferrari. Hij weet dat dit een nadeel is ten opzichte van Leclerc: "Hij zit al een tijd bij dit team. En Ferrari is pas zijn tweede team in de Formule 1, nadat hij een relatief korte periode bij zijn eerste team heeft gezeten. Hij is dus echt een soort Mr. Ferrari."

Onverwoestbare band

Hamilton had zich in ieder geval geen betere teamgenoot kunnen wensen bij Ferrari. Samen met Leclerc wil hij het team echt naar boven gaan brengen. Hun band is vooralsnog heel erg sterk, en de samenwerking is heel erg goed. Hamilton is daar dan ook heel erg enthousiast over als hij hiernaar wordt gevraagd: "Het is cool om met hem te werken en ik kijk ernaar uit om gedurende het seizoen nog meer met hem samen te werken."