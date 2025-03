Antonelli kan voor pijnlijke situatie met Russell zorgen

George Russell vormt vanaf dit jaar een rijdersduo met Andrea Kimi Antonelli bij Mercedes. Russell moet de kar gaan trekken, maar hij wil zichzelf niet aanwijzen als de grote titelfavoriet. De Britse coureur durft namelijk niet te stellen dat hij sneller is dan Antonelli.

Door het vertrek van Lewis Hamilton is de teamstructuur bij Mercedes veranderd. Russell staat niet langer in de schaduw van de superster, en hij is nu de man met de meeste ervaring binnen het team. Russell moet de nieuwe kopman worden, ook omdat debutant Antonelli nog veel zal moeten leren. Voor Russell wordt het ook een belangrijk jaar, want hij moet het beter doen dan Antonelli. Als hij wordt verslagen door de debutant, is dat immers gezichtsverlies.

Buitengewone coureur

Russell tempert in Melbourne de verwachtingen. Hij vindt zichzelf niet per se sneller dan Antonelli. Van Motorsport.com krijgt hij de vraag of hij het gevoel heeft dat hij ver voor op Antonelli moet liggen: "Nee, helemaal niet. Kimi is een buitengewone coureur. Ik heb het al eerder gezegd, ik heb niet het gevoel dat ik nu sneller dan toen ik achttien was, maar ik heb wel veel meer ervaring. Als ik tijdens een kwalificatie verkeer heb, weet ik wat ik moet doen. Als mijn banden warm of koud zijn, weet ik wat ik moet doen. Ik weet ook hoe ik met de druk moet omgaan."

Andere rookies

Russell heeft niet het idee dat hij nu veel sneller is dan aan het begin van zijn loopbaan. De Britse coureur wijst ook naar andere jongen coureurs: "Als je het hebt over de echte pace, dan denk ik niet dat ik vandaag de dag sneller ben dan negen jaar geleden. Je zag dat ook met Oliver Bearman vorig jaar. Bearman deed het geweldig toen hij moet instappen. En dat geldt ook voor Franco Colapinto."

Vergelijking met vroeger

De Mercedes-coureur is van mening dat er op dit weinig verschillen zijn met vroeger. Hij wijst namelijk naar zijn eigen prestaties: "Het was hetzelfde toen wij instapten. Voor mij was het een beetje lastig, want ik reed met Williams in het achterveld. Maar toen Lando, Charles, Max en ik de sport inkwamen, waren we allemaal direct snel. Dus waarom zou iemand als Kimi dat nu niet kunnen?"