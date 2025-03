Alles of niets: Verstappen twijfelt aan titelkansen

Max Verstappen gaat dit jaar zijn wereldtitel verdedigen in de Formule 1. Hij kan voor de vijfde keer wereldkampioen worden, maar het gaat wel een heel zware strijd worden. Verstappen heeft echter nog geen idee of dit zijn lastigste jaar als titelverdediger gaat worden.

Verstappen begon in de afgelopen jaren elk seizoen als de titelverdediger. Hij leek al die keren ook de titelfavoriet te zijn, maar dit jaar is alles anders. Verstappens team Red Bull is niet langer de sterkste renstal, en het is dan ook de verwachting dat het een zeer spannend jaar gaat worden. Voor Verstappen wordt het dan ook een belangrijk jaar, want hij zal heel erg hard moeten gaan werken.

Onmogelijk

Verstappen wil hier echter niet over nadenken. Hij vindt het te vroeg om over dit soort zaken te speculeren. Tijdens de persconferentie in Melbourne kreeg hij de vraag of dit zijn lastigste jaar als titelverdediger wordt. Daar kon Verstappen weinig mee: "Je laat me nu nadenken over zaken waar ik helemaal niet mee bezig ben! Het is onmogelijk om nu zoiets te gaan zeggen. Het is veel relaxter om het seizoen gewoon in te gaan, de mensen om je heen te vertrouwen en van daaruit gewoon weer verder te werken."

Hard werken

Verstappen vindt het een beetje onzinnig om nu al allerlei voorspellingen te doen. Hij en Red Bull richten zich op het werk dat ze moeten doen. Verder is er niets waar Verstappen zich op focust, zo legt hij uit in het vervolg van zijn verhaal: "Je moet op en naast de baan gewoon hard werken, dingen aankaarten die je niet fijn vindt aan de auto en op de baan moet je gewoon alles gaan geven. Je moet proberen om de fouten te minimaliseren. Dat is het eigenlijk wel zo'n beetje."

Regen

Als Verstappen even later naar mogelijke regen op raceday wordt gevraagd, heeft hij ook geen zin om hier nu over na te denken. "Ik denk dat een droog weekend iets leuker is voor de fans, maar als het gaat regenen is dat ook helemaal prima. Ik weet momenteel nog niet hoe we zullen presteren in zowel droge als natte omstandigheden, dus het blijft allemaal een beetje lastig in te schatten."