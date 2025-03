"Marko slaat groot alarm: "We zitten niet op hetzelfde niveau als McLaren"

Bij het team van Red Bull Racing bestaan nog veel twijfels over het nieuwe seizoen. Ze verwachten een achterstand te hebben op de concurrentie, en daar balen ze van. Helmut Marko stelt dat Red Bull nog lang niet op het niveau van concurrent McLaren zit.

Red Bull begon vorig jaar goed aan het seizoen. Ze waren ouderwets dominant met Max Verstappen, maar in de zomer vielen ze terug. Red Bull was niet langer het beste team, en ze kampten met de nodige problemen. Het zorgde voor frustratie bij Verstappen, die wel gewoon de wereldtitel pakte. Tijdens de wintertest leek het erop dat Red Bull een grote stap had gezet, maar dat ze nog steeds een achterstand hebben op de concurrentie.

Niet hetzelfde niveau als McLaren

Red Bull-adviseur Helmut Marko is redelijk tevreden met de nieuwe RB21. In een interview met Auto, Motor und Sport krijgt hij de vraag hoe goed de nieuwe Red Bull-bolide is: "De nieuwe auto is voorspelbaarder en hij reageert op veranderingen zoals je dat zou verwachten. Het is niet zoals vorig jaar, toen je na één seconde terugviel als je uit het window viel. Maar er zijn nog steeds zwakke punten waar we in de loop van het seizoen aan moeten werken. Er is vooruitgang geboekt, maar niet in mate dat we op hetzelfde niveau als McLaren zitten."

Het is wel duidelijk dat Marko niet denkt dat Red Bull direct kan gaan vechten met McLaren. De vraag is dan hoe Red Bull ervoor staat ten opzichte van de andere topteams van Mercedes en Ferrari. Beide renstallen lijken ook snel te zijn, maar hoe snel ze zijn is onduidelijk. Marko wordt hiernaar gevraagd: "Wij schatten op dit moment in dat we op die beide renstallen voor liggen, zowel over één ronde als in de longruns. Het team van Mercedes viel ons bijvoorbeeld op door de zeer hoge bandenslijtage die ze hadden."