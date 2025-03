Hill waarschuwt Norris voor valstrik van Verstappen

Lando Norris hoopt dit jaar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 te pakken. Daarvoor moet hij wel de strijd aangaan met bijvoorbeeld zijn teamgenoot Oscar Piastri en zijn goede vriend Max Verstappen. Damon Hill stelt dat Norris één grote fout maakte in zijn eerdere duels met Verstappen.

Verstappen werd vorig jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse coureur had het in de tweede seizoenshelft redelijk zwaar. Hij werd uitgedaagd door een aantal coureurs, waaronder zijn goede vriend Norris. De Britse McLaren-coureur dacht dat hij lekker kon vechten met Verstappen, maar de Nederlander ging alle duels zeer fel aan. Het leverde een aantal spraakmakende momenten en een titel voor Verstappen op.

Extra kracht

Enkelvoudig wereldkampioen en huidig analist Damon Hill heeft veel vertrouwen in Norris. Hill heeft een duidelijke mening over de zaak, en dat legt hij uit in gesprek met zijn landgenoten van Mail Sport: "Ik denk nog steeds dat hij Oscar Piastri kan verslaan. Oscar is briljant, maar Lando kan er net een beetje extra uit persen als het nodig is. Oscar is heel getalenteerd, maar Lando heeft een extra soort kracht."

Val

Ook over de duels van Norris met Verstappen heeft Hill een duidelijke mening. De Britse oud-coureur legt wat Norris verkeerd deed in deze duels: "Ik denk dat hij vorig jaar in een soort val viel, toen hij in de duels met Max dacht dat hij met zijn vriend ging strijden. Maar ik werkelijkheid nam hij het, ondanks hun vriendschap, op tegen zijn ergste vijand. En in de gedachten van Max is de enige coureur die telt Max."

Norris is hard voor zichzelf

Hill is ook van mening dat Norris een aantal eigenschappen moet aanpassen. Hij legt uit dat Norris iets liever voor zichzelf moet zijn: "Lando geeft zichzelf de schuld als hij foutjes maakt. Hij is heel erg hard voor zichzelf. Hij is niet blij als hij niet denkt dat hij de volle honderd procent uit zijn potentie kan halen. Dat is een kenmerk van een geweldige coureur. Ik vind zijn persoonlijkheid ook leuk, dat is heel aantrekkelijk."