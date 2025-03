Verstappen versus FIA: boycot in Melbourne?

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend van start in Australië. Op donderdag melden de coureurs zich in de paddock in Melbourne voor de eerste mediadag van het jaar. Wereldkampioen Max Verstappen mag zich melden in de perszaal, en de vraag is hoe hij daar gaat antwoorden.

De FIA heeft voor dit jaar de regels omtrent wangedrag aangescherpt. Nadat Verstappen vorig jaar een taakstraf had gekregen voor vloeken tijdens een persconferentie, heeft men ingrepen. Dit jaar moeten de coureurs op hun tellen passen, want ze kunnen zeer zware straffen ontvangen voor 'wangedrag'. Een scheldwoordje kan ze dikke boetes, mogelijke schorsingen en zelfs aftrek van WK-punten opleveren.

Direct naar perszaal

Verstappen liet al doorschemeren dat hij misschien iets anders antwoord gaat geven tijdens de persmomenten van de FIA. Morgen zal duidelijk worden wat hij gaat doen, want hij mag zich direct melden in de perszaal. Om 13:30 plaatselijke tijd schuift hij in Melbourne aan in het gezelschap van thuisrijders Oscar Piastri en Jack Doohan. Ze komen een halfuurtje aan het woord, en daarna moeten ze direct plaatsmaken voor een ander trio.

Hamilton

Nadat Verstappen zijn woordje heeft gedaan, mogen de drie hoofdrolspelers op de rijdersmarkt van 2024 aanschuiven. Het gaat dan om kersvers Ferrari-coureur Lewis Hamilton, zijn debuterende opvolger bij Mercedes Andrea Kimi Antonelli en Carlos Sainz, die voor Hamilton plaats moest maken bij Ferrari. Eén dag later schuiven er ook vertegenwoordigers van de teams aan in de perszaal, en ook deze mannen moeten op hun woorden passen. De FIA heeft ervoor gekozen om de nieuwe Aston Martin-teambaas Andy Cowell, Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur en Williams-teambaas James Vowles op te roepen.

De eerste overtreder

Vasseur weet dat hij op zijn taal moet passen. Hij was eind 2023 één van de eersten die werd aangesproken op zijn taalgebruik. Na een verhitte persconferentie in Las Vegas mocht hij zich in Abu Dhabi samen met Toto Wolff melden bij de stewards. Vasseur en zijn Mercedes-collega hadden namelijk gevloekt in Vegas. Het liep met een sisser af, maar het was wel een voorbode op wat er zou volgen.