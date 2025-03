Marko vreest voor superieur McLaren in Melbourne

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend van start in Australië. Zonder dat er een competitieve meter is gereden, lijkt de grote favoriet al duidelijk te zijn. Helmut Marko vreest dat McLaren gaat vlammen, en hij stelt dat ze tijdens de testweek nog niet reden met de beste motorstand.

McLaren veroverde vorig jaar de constructeurstitel in de Formule 1. Tijdens de testweek eind vorige maand in Bahrein zag de Britse renstal er weer heel sterk uit. Ze lijken een voorsprong te hebben op de concurrentie van Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes. Bij McLaren doen ze er alles aan om afstand te nemen van de favorietenrol, ze wijzen naar het feit dat de onderlinge verschillen tussen de topteams waarschijnlijk heel klein zijn. Toch zien mensen McLaren als de grote favoriet.

Superieur

Red Bull-adviseur Helmut Marko verwacht weinig grootse prestaties van zijn team in Australië. De Oostenrijker weet zeker dat McLaren de favoriet is, en daar doet hij ook niet geheimzinnig over in gesprek met zijn landgenoten van Servus TV: "McLaren was duidelijk superieur tijdens de wintertest. Dat hebben ze in de kortere runs niet laten zien, maar telkens als ze naar buiten reden: sector één de beste tijd. Sector twee, boem. Maar dan reden ze terug de pitlane in. Zo probeerden ze hun ware potentieel een beetje te verhullen."

Niet het volledige motorvermogen gebruikt

Marko heeft het gevoel dat McLaren het één en ander achter probeerde te houden. De Oostenrijker zag dat er duidelijk wat zand in de ogen van de concurrentie werd gestrooid. De rondetijden in Bahrein vielen dan ook een beetje tegen, maar volgens Marko zegt dit helemaal niets over de performance van McLaren: "Dat suggereert opnieuw dat ze niet met het volledige motorvermogen hebben gereden. Maar als we deze uitkomst ook in Australië te zien krijgen, dan wordt het voor hen meteen een eerste en een tweede plek."