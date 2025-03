Officieel: McLaren legt Piastri voor de lange termijn vast

Vlak voor de start van het nieuwe seizoen is het team van McLaren met belangrijk nieuws gekomen. De Britse renstal heeft namelijk het besluit genomen om het contract van Oscar Piastri te verlengen. Voorlopig blijft de Australische coureur aan het team verbonden.

Piastri debuteerde in 2023 in de Formule 1 bij het team van McLaren. In zijn eerste seizoen maakte hij al veel indruk, en wist hij zijn eerste podiumplekken te scoren. Vorig jaar ging het nog beter met Piastri, en speelde hij een belangrijke rol bij het binnenhalen van de constructeurstitel. Piastri won in Hongarije zijn eerste Grand Prix, en in Azerbeidzjan schreef hij zijn tweede race op zijn naam.

Ver na 2026

Piastri beschikte over een contract tot en met 2026. McLaren heeft vanavond bekendgemaakt dat ze het contract hebben opengebroken, en dat Piastri voor de lange termijn aanblijft. Het is onduidelijk tot wanneer hij nu vastligt, maar het zal gaan tot ver na 2026. Het moment van het bekendmaken van dit nieuws is opvallend, maar het is vrij logisch met de blik op de start van het seizoen. Aankomend weekend wordt het nieuwe seizoen immers afgetrapt in Piastri's thuisstad Melbourne.

Geweldig gevoel

Piastri is heel erg blij met het feit dat hij een nieuw contract heeft getekend bij McLaren. De Australische coureur deelt zijn enthousiasme in een persbericht: "Het is een geweldig gevoel om te weten dat ik deel uitmaak van de langetermijnplanning van McLaren. Het team had vertrouwen in mij toen we in 2022 het eerste contract tekenden. De reis die we in de afgelopen twee seizoenen hebben afgelegd om McLaren terug te brengen naar de top is ongelooflijk geweest. Er werken zoveel getalenteerde en speciale mensen hier die mij hebben geholpen om al heel vroeg in mijn loopbaan een racewinnaar te worden. Daarom ben ik blij dat ik dit legendarische team nog vele jaren mag vertegenwoordigen."