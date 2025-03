Lawson wijst enige coureur aan die hem feliciteerde met Red Bull-zitje

Liam Lawson gaat dit jaar zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 rijden. Hij gaat dat direct doen voor het topteam van Red Bull Racing. Hij volgde vorig jaar Daniel Ricciardo op bij VCARB, en volgens Lawson heeft de Australiër zich altijd netjes gedragen tegenover hem.

Ricciardo werd vorig jaar na een reeks teleurstellende resultaten aan de kant geschoven. Na de Grand Prix van Singapore was het sprookje definitief voorbij voor de zeer populaire Australiër. Het duurde echter nog een paar dagen voordat zijn afscheid officieel werd, en Lawson werd aangewezen als vervanger. Het was een pijnlijke soap, maar toen Lawson eenmaal in de auto zat ging het snel. Zijn prestaties waren zo goed, dat Lawson promotie kreeg naar Red Bull Racing.

Enorm veel respect

Lawson kent Ricciardo goed. De twee hadden een goede band, en ook tijdens de periode vol geruchten konden ze met elkaar door één deur. In een interview met GQ is Lawson lovend: "Toen het allemaal bezig was sprak ik veel met Daniel. Ik zal altijd veel respect voor hem hebben. Tijdens de hele zaak, van toen de geruchten begonnen, tot wanneer alles werd bevestigd, heeft hij nooit iets slechts tegen me gezegd."

Beslissing van het team

Lawson kreeg hierdoor enorm veel respect voor Ricciardo. De Nieuw-Zeelander deelt zijn complimenten uit, en hij is vooral onder de indruk van hoe Ricciardo zich gedroeg tijdens deze onrustige periode in het afgelopen seizoen: "Hij maakte er nooit iets van dat het om mij en hem ging. Aan het einde van de dag was het immers niet onze beslissing. Het ging om het team, en we ze besloten te doen. Hij was zo goed voor me tijdens deze hele situatie."

Speciaal berichtje

Ook na de rijderswissel van VCARB hielden Ricciardo en Lawson contact. Een bepaalde actie van Ricciardo maakte vooral veel indruk op Lawson. De Nieuw-Zeelandse Red Bull-coureur deelt een mooi bericht dat hij heeft ontvangen: "Als we het verhaal doorspoelen naar december, toen ik het Red Bull-zitje kreeg, stuurde Daniel mij een berichtje om me te feliciteren, hij is tot op dit moment de enige coureur die dat deed, dat geldt voor coureurs uit het heden en het verleden. Dat zegt zoveel over hem als persoon."