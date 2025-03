Waarom Verstappen toch de titelfavoriet is voor 2025

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend van start in Australië. Max Verstappen verschijnt daar niet aan de start als de favoriet. Sterker nog, veel mensen zien hem niet als de titelfavoriet. Toch is het niet uitgesloten dat hij zijn vijfde wereldtitel gaat pakken.

Verstappen werd in de afgelopen vier jaar wereldkampioen. Als hij dit jaar de titel pakt, dan evenaart hij het record van de meeste titels op rij van Michael Schumacher. Verstappen ziet zichzelf niet als de favoriet, hij wijst namelijk naar McLaren. De Britse renstal kende een goede winterstop, en ze azen op de dubbel.

Bij McLaren doen ze er alles aan om afstand te nemen van de favorietenrol. Ze wijzen naar de sterke concurrentie en de verwachte kleine verschillen. Het is immers de verwachting dat naast McLaren ook Red Bull, Ferrari en Mercedes sterk zullen presteren. Verstappen is dus niet kansloos, en er zijn meerdere redenen waarom hij ‘gewoon’ weer wereldkampioen kan worden.

Geen interne machtsstrijd

Verstappen vormt dit jaar een rijdersduo met Liam Lawson bij Red Bull. Lawson is ambitieus, maar Red Bull is duidelijk: Verstappen is de kopman. Lawson moet hem geen punten gaan afpakken, hij moet hem juist gaan helpen. Bij Red Bull denken ze dat hij in de buurt kan blijven van Verstappen om hem rugdekking te geven.

Dit is het grote verschil tussen Red Bull en de andere teams. Bij Ferrari en McLaren beschikken ze over twee topcoureurs. Lewis Hamilton en Charles Leclerc zullen bij Ferrari niet zomaar plaatsmaken voor elkaar, terwijl Lando Norris en Oscar Piastri vorig jaar al lieten zien dat ze niet bang zijn voor een intern McLaren-duel. Het is gunstig voor Verstappen, want zijn tegenstanders zullen punten van elkaar afpakken. Het geeft hem al een kleine voorsprong.

Vrijwel foutloos

Lando Norris wilde Verstappen vorig jaar al van de troon stoten. Hij kon zijn ambities al snel begraven, want hij maakte te veel foutjes. Waar Norris soms de mist in ging in de kwalificatie, ging Verstappen nergens de fout in. De Nederlander leek wel een robot, hij presteert elke keer zo goed als mogelijk.

Het is één van Verstappens krachten: het nooit maken van fouten. De Nederlander heeft er jaren hard voor gewerkt, en sinds 2022 gaat het vrijwel nooit mis door zijn toedoen. Als Verstappen wel vroeg afviel in de kwalificatie, dan kwam dat door technische problemen of simpelweg pech. Waar zijn concurrenten nog veel moeten leren, is Verstappen foutloos. De kans is klein dat hij door eigen fouten punten gaat verspillen.

Verstappen heeft snelste auto niet nodig

Het lijkt er niet op dat Verstappen dit jaar over de beste auto in de Formule 1 beschikt. Red Bull heeft een aantal problemen opgelost, maar de achterstand is nog steeds aanwezig. McLaren wordt gezien als dé titelfavoriet, en dat weet Verstappen ook. Hij heeft niet de beste auto, maar moet wel op zijn best presteren.

Verstappen heeft in het verleden al laten zien dat hij zonder de beste auto te hebben, alsnog de beste kan zijn. In 2021 had zijn titelconcurrent Lewis Hamilton een betere auto, maar Verstappen werd wel kampioen. Vorig jaar was hij ook niet altijd de beste, maar toch wist hij races te winnen op momenten dat bijvoorbeeld McLaren beter was. Zonder de beste auto kan hij alsnog winnen, en dat is een belangrijk wapen.

Uitmuntende kennis van zaken

Verstappen toonde zich vorig jaar een slimme coureur. Hij was niet alleen sterk op de baan, hij was ook sterk in zijn uitleg. Verstappen weet namelijk precies hoe de regels in elkaar steken, en daarom wist hij zich meermaals te redden. Waar de concurrentie klaagde, was Verstappen slim.

Het beste voorbeeld van Verstappens regelkennis, was de Amerikaanse Grand Prix. Bij een controversieel moment met Lando Norris schoten ze allebei van de baan, en kreeg Norris een straf. Verstappen wist namelijk precies wat hij moest doen bij de apex, en dat was slim. In Brazilië liet hij zijn kennis weer zien bij de afgebroken start. Waar anderen wegreden, bleef hij staan. Zijn uitmuntende regelkennis kan hem ver gaan brengen.

Emoties als energie

Verstappen liet vorig jaar zijn emoties zien. Na tegenvallende races kraakte hij zijn team volledig af, en zijn frustratie stak hij nooit onder stoelen of banken. Zijn woede zorgde soms voor kritiek, maar als het nodig is kan hij dit chagrijn omzetten in een soort extra superkracht.

In Brazilië was hij eerst heel erg boos na de kwalificatie, maar hij zette die woede om in motivatie. Hij won op machtige wijze, en hij liet zien dat een boze Verstappen een snelle Verstappen is. In Qatar gebeurde hetzelfde toen hij zijn pole position verloor, zijn woede zorgde voor prestaties. Het is een kracht die heel behulpzaam kan zijn in de titelstrijd.