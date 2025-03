Herbert zag Mercedes Russell voortrekken

George Russell is dit jaar voor het eerst de kopman van Mercedes. Na het vertrek van Lewis Hamilton moet hij de kar gaan trekken, en bij Mercedes hebben ze veel vertrouwen in hem. Johnny Herbert gelooft in Russell, en hij stelt dat hij vorig jaar al een voorkeursbehandeling kreeg ten opzichte van Hamilton.

Hamilton maakte begin 2024 al bekend dat hij ging vertrekken. Bij de start van het seizoen was het toen al duidelijk dat hij de stap naar Ferrari ging zetten. Bij Mercedes kreeg hij nog wel dezelfde kansen als Russell, maar hij wist niet sterk te presteren. Dit jaar vormt Russell een rijdersduo met Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan debuteert, wat betekent dat Russell de ervaren man is. Hij zal de kar moeten trekken, en dat is een zware taak.

Hamilton

Bij Mercedes weten ze zeker dat Russell hier toe in staat is. Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert denkt ook dat Russell dit kan. Volgens Herbert heeft Russell het al laten zien, zo legt hij uit in gesprek met CasinoApps: "Om eerlijk te zijn liet hij dat vorig jaar al zien. En ik weet, dat vind ik in ieder geval, dat ze vorig jaar al meer aan de kant van George stonden, omdat Lewis ging vertrekken."

Omgang met Antonelli

Herbert stelt dat er dit jaar niet zoveel zal veranderen op dit gebied. Hij wijst namelijk naar het feit dat Russell te maken krijgt met de debuterende Antonelli als teamgenoot: "Kimi komt eraan, en veel mensen zijn heel erg benieuwd om te zien wat hij in huis heeft. Maar hij is wel iemand die nog moet bewijzen wat hij kan doen." Herbert is vooral benieuwd wat dit voor de teamdynamiek gaat betekenen: "Het wordt interessant om te zien hoe hij met een George vol zelfvertrouwen zal omgaan, die echt een vaste plek heeft veroverd in de omgeving van Mercedes."