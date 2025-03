Wolff ziet Mercedes niet als het snelste team

Het team van Mercedes wil dit jaar presteren in de Formule 1. Na een aardige wintertest willen ze een nieuw hoofdstuk gaan schrijven in hun bestaan. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er veel zin in, maar hij ziet zijn team nog niet als de favoriet.

Mercedes werd vorig jaar vierde in het constructeurskampioenschap. Het team werd verslagen door McLaren, Ferrari en Red Bull Racing. Het is de verwachting dat de onderlinge verschillen dit jaar kleiner zullen zijn, en dat moet voor meer strijd gaan zorgen. Bij Mercedes hebben ze een grote verandering doorgevoerd, aangezien Lewis Hamilton het team heeft verlaten. Hij is vervangen door de jonge Andrea Kimi Antonelli, die een rijdersduo gaat vormen met George Russell.

Nieuw hoofdstuk

Het wordt dan ook interessant om te zien hoe Mercedes aan dit seizoen gaat beginnen. Teambaas Toto Wolff is ook benieuwd, zo laat hij op filosofische wijze weten in de preview van Mercedes: "We gaan de eerste regels van dit nieuwe hoofdstuk schrijven tijdens de Australische Grand Prix. Het is een spannende tijd, waar we verder gaan bouwen op de enorme nalatenschap van het Mercedes-merk in de autosport. We gaan jagen op nieuwe doelen, en in de komende jaren gaan we nieuwe dromen vervullen. Dat geldt voor ons allemaal: de coureurs, de monteurs, de engineers, iedereen in Brackley en Brixworth en natuurlijk de fans."

Grote uitdaging in de winter

Wolff realiseert zich echter wel dat het geen makkelijke taak gaat worden. Hij wijst naar de concurrentie: "Als team hadden we een grote uitdaging deze winter. Onze tegenstanders sloten 2024 sterk af, en we weten dat Ferrari, Red Bull en vooral McLaren in eerste instantie een voordeel zullen hebben qua performance. We kunnen blij zijn met het werk dat we hebben verricht in het off-season, en bij de test in Bahrein. Allebei de coureurs klonken positief over de W16, en het lijkt erop dat we verbeteringen hebben doorgevoerd."

Duidelijker beeld

Wolff weet dat alles wat gebeurde in het voorseizoen, nu niet meer meetelt. Het draait nu volledig om de prestaties die ze gaan leveren in Melbourne: "Het enige wat nu telt is hoe we het volgens de stopwatch doen ten opzichte van onze tegenstanders. We zullen dit weekend zeker een duidelijker beeld gaan krijgen." Ook het evenement zelf kan Wolff bekoren: "Australië is altijd een geweldige plek om te racen. Het circuit vormt een uitdaging voor de coureurs en het is een echte test voor de auto. De fans zijn altijd massaal aanwezig, en Melbourne is een prachtige plek om het seizoen af te trappen."