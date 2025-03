Norris neemt afstand van favorietenrol: "Weet niet waar we staan"

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend van start met de Australische Grand Prix. Het is de verwachting dat de verschillen klein zijn, maar McLaren geldt wel als de grote favoriet. Lando Norris graaft zich echter in, en stelt dat hij niet weet waar hij staat.

Na de wintertest in Bahrein trokken veel mensen hun conclusies. McLaren presteerde zeer stabiel en kende weinig grote problemen. Ze zijn waarschijnlijk een stapje sneller dan de concurrentie van Red Bull, Mercedes en Ferrari. Bij McLaren rekenen ze zich nog niet rijk, maar ze zijn wel duidelijk over hun doelen. Ze willen dit jaar de dubbel pakken, en Lando Norris lijkt de man te zijn die een gooi naar de titel gaat doen.

Norris rekent zich nog niet rijk

Norris zelf blijft echter met beide benen op de grond staan. De Britse McLaren-coureur wil zichzelf nog niet uitroepen tot titelfavoriet. In de preview van McLaren laat hij weten dat hij vooral veel zin heeft in het nieuwe seizoen: "Ik heb er zin in om het seizoen van 2025 af te trappen in Melbourne! Voor mij is dat een speciaal circuit waar ik in 2019 mijn debuut heb gemaakt met McLaren. In het verleden was dit een goed circuit voor ons, en hopelijk kunnen we ons momentum van 2024 dit jaar vasthouden. We hadden een productieve test, maar we weten niet waar we staan tot de kwalificatie op zaterdag."

Zeer spannend seizoen

Norris weet dat het een zeer spannend seizoen kan gaan worden. De Britse McLaren-coureur heeft er dan ook zin in, en hij kan niet wachten om de degens te gaan kruisen met zijn concurrenten: "Ik denk dat dit een heel leuk seizoen gaat worden met veel close racing. Er zal heel veel competitie zijn, en dat maakt het hopelijk leuk voor de fans om naar te kijken. Ik ben er helemaal klaar voor om aan dit seizoen te beginnen!"