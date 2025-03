Wolff blijft vrienden met Hamilton: "Wil hem verslaan!"

Voor het eerst in jaren verschijnt Mercedes dit seizoen aan de start zonder Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen rijdt vanaf dit jaar voor Ferrari, en daar moeten veel mensen aan wennen. Toto Wolff is er inmiddels aan gewend, en hij stelt dat hij Hamilton nu wil verslaan.

Hamilton en Wolff waren jarenlang samen de gezichten van Mercedes. De teambaas en de coureur werden ook vrienden, en het was voor Wolff dan ook heel erg pijnlijk toen Hamilton zijn vertrek aankondigde. Wolff presenteerde Andrea Kimi Antonelli als Hamiltons opvolger, maar hij is de Brit nog lang niet vergeten. Hun band blijft goed, en het wordt interessant om te zien hoe ze dit seizoen met elkaar moeten omgaan.

Vreemde gedachte

Voor de start van het nieuwe seizoen in Melbourne greep Wolff de kans om uitgebreid vooruit te blikken. In het ORF-programma Sport am Sonntag besprak Wolff de transfer van Hamilton: "In het begin was het een vreemde gedachte hoe hij er na zoveel jaren bij Mercedes uit zou zien. Maar toen kwam hij voor het eerst aanrijden in die rode auto in zijn rode auto. In deze tijden waar alles zo snel gaat raak je er snel aangewend. Voor mij is het nu ook gewoon normaal."

Godfather

Hamilton werd in januari bij Ferrari gepresenteerd door middel van een bijzondere foto. De foto verbrak records op Instagram, en Wolff kon er hartelijk om lachen met Hamilton: "Er was echt iets iconisch aan hem, daar staande in zijn Godfather-pak. Ik zei toen tegen hem: 'Ik probeer je al twaalf jaar in een pak te krijgen, en dan doe je het op je eerste dag bij Ferrari!' We hebben er allebei heel erg om gelachen."

Goede vrienden

Wolff benadrukt ook dat hij nog steeds goede vrienden is met Hamilton. Nu moet hij dit ook gaan omzetten in een soort rivaliteit. Op de baan gaat Hamilton het in zijn Ferrari opnemen tegen de Mercedessen van Wolff en zijn team. De Oostenrijker heeft hier geen moeite mee: "Het is niet zo erg. We zijn gewoon heel erg goede vrienden. Op persoonlijk vlak wens ik hem echt het allerbeste, en op het circuit willen we hem verslaan."