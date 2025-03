Red Bull begint 2025-seizoen met nieuwe grote samenwerking

Vlak voor de start van het nieuwe seizoen heeft het team van Red Bull Racing een nieuwe partner aangekondigd. In het voorseizoen sloten ze al een aantal nieuwe belangrijke sponsordeals, en hebben ze ook een belangrijke teampartner gecontracteerd. Ze hebben een deal gesloten met het bedrijf mophie.

Begin dit jaar werd duidelijk dat Red Bull afscheid had genomen van de belangrijke sponsor Bybit. Het was een pijnlijk verlies, want het ging hier om een miljoenendeal. Al snel gingen er geruchten rond over een nieuwe sponsor in de vorm van het bedrijf Gate.io. Red Bull bevestigde deze samenwerking, en ze kondigden nog een aantal kleinere deals aan. Vlak voor de start van het seizoen in Australië is daar een nieuwe deal bijgekomen.

Official Team Supplier

Red Bull heeft namelijk een deal aangekondigd met het bedrijf mophie. Dit is een bedrijf op het gebied van draagbare stroomoplossingen. Ze zijn vanaf dit jaar een Official Team Supplier van Red Bull Racing, en ze hebben een meerjarige deal gesloten. Ze zullen het team van draagbare stroomoplossingen, denk aan powerbanks, gaan voorzien op de circuits en onderweg naar de circuits. Daarnaast komen ze met speciale items voor de fans van het team van Red Bull, deze zullen later dit jaar beschikbaar komen.

Tevredenheid bij Horner

Bij Red Bull zijn ze heel erg blij met deze nieuwe samenwerking. Teambaas Christian Horner kan zijn geluk niet op, en hij spreekt zich enorm positief uit in het persbericht van Red Bull: "Het Formule 1-seizoen is een intense reis over de hele wereld, en de juiste uitrusting maakt een enorm verschil. We zijn verheugd om mophie aan boord te hebben, die ons zullen voorzien van portable power solutions die ons helpen verbonden en voorbereid te blijven, of we nu op het circuit zijn of tussen races door aan het reizen zijn. Deze samenwerking gaat over met dan alleen producten, het gaat erom dat we opgeladen zijn voor zeges."