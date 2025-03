F1-kenner ziet groot voordeel voor ijskonijn Verstappen

Max Verstappen was vorig jaar een soort ijskonijn. Terwijl het enorm onrustig was bij zijn team Red Bull Racing, bleef hij zelf ijzig koel. Ralf Schumacher ziet dat als een soort speciale kracht, en hij stelt dat dit haast aangeboren is bij Verstappen. Het is een voordeel ten opzichte van de concurrentie.

Red Bull kende vorig jaar een onrustig seizoen. Er was veel chaos binnen het team, en het onderzoek naar teambaas Christian Horner zorgde voor ruzie. Later in het jaar vielen de prestaties van Red Bull ook tegen, maar Verstappen hield het hoofd koel en haalde er elk weekend het beste uit. Verstappen ziet zichzelf nog niet als de favoriet voor het komende seizoen, maar hij blijft ook nu heel erg rustig.

Aangeboren talent

Het feit dat Verstappen rustig blijft en dat hij onder druk goed blijft presteren, is zijn speciale kracht. Oud-coureur Ralf Schumacher vindt dit een sterke eigenschap, zo legt hij uit aan de Duitse tak van Sky Sports: "Dat is in eerste instantie aangeboren. Max is daar echt ongelooflijk goed in, dat hebben we vorig jaar wel gezien. Ondanks alle ruis op de achtergrond, waaronder van zijn vader over de teambaas, bleef het maar doorgaan met hem. Dat was echt zo, op twee kleine foutjes na. Echt super, hij bleef ontzettend kalm en deed gewoon zijn werk."

Groot voordeel ten opzichte van Norris & Leclerc

Schumacher stelt dat Verstappen hiermee een groot voordeel heeft ten opzichte van zijn concurrenten. Hij wijst naar Lando Norris en Charles Leclerc: "Lando lijkt in dat opzicht veel op Leclerc. Ze zijn misschien iets minder zelfverzekerd, Lando zelfs nog iets minder dan Charles. Ik vind ze allebei echt ontzettend sympathiek in de paddock, maar Lando maakt nog steeds die nerveuze indruk. Ik vind ook dat hij volledig verkeerd heeft gehandeld. Die situatie bij McLaren was een beetje zoals vroeger met Frank Williams. Laat beide coureurs hun gang gaan en dat ze op die manier de beste resultaten behalen."