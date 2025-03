Russell zet titelambities in de ijskast: "McLaren de favoriet"

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Hoe de verhoudingen precies liggen, moet nog blijken. De meeste coureurs weten echter wel wie de grote favoriet is. Ook George Russell weet dat, en hij wijst naar het team van McLaren.

Vorig jaar vochten er vier teams om de topposities in de Formule 1. Het is de verwachting dat McLaren, Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes ook dit jaar weer de kopgroep gaan vormen. Tijdens de wintertest maakten deze teams een wisselende indruk. Bij Red Bull en Ferrari ging nog niet alles naar wens, terwijl McLaren er heel erg snel uitzag. De papajakleurige renstal wordt door vrijwel iedereen gezien als de favoriet.

McLaren de topfavoriet

Aankomend weekend gaat het seizoen van start met de Australische Grand Prix in Melbourne. Mercedes-coureur George Russell wil vanzelfsprekend gaan vlammen, maar hij weet ook wel dat het een lastige job gaat worden. De Britse coureur vindt zichzelf niet de favoriet, zo legt hij uit in een interview met BBC Sport: "McLaren zag er tijdens de wintertest zonder twijfel met afstand het sterkste uit. Vooral hun racepace ziet er best indrukwekkend uit."

Verbeteringen aanwezig

Bij Russells team Mercedes stond de winter vooral in het teken van het aanpakken van de problemen. Vorig jaar wisten ze een aantal keren te domineren, maar dat was in races met koele omstandigheden. Russell is positief over de ontwikkelingen: "Op de hele auto zijn er zeker verbeteringen doorgevoerd, daar bestaat geen twijfel over. Natuurlijk is er altijd wel iets waaraan gewerkt moet worden."

Problemen niet verdwenen

Niet alle problemen zijn opgelost. Mercedes had vorig jaar wat problemen met onderstuur, en het lijkt erop dat dit nog steeds het geval is. Russell probeert dit uit te leggen: "Vorig jaar hadden we wat moeite met onderstuur in de langzame bochten. Er zijn tekenen dat we daar nu nog steeds tegen vechten, maar we denken dat we nog wel wat dingetjes achter de hand hebben om het op te lossen. Al met al voelt de auto echter wel een beetje beter aan."