Ecclestone verwacht recordbrekend jaar van Verstappen

Max Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 gaan pakken. De Nederlandse Red Bull-coureur wordt niet gezien als de titelfavoriet, maar Bernie Ecclestone denkt daar anders over. Hij ziet eigenlijk geen andere favoriet voor de titel.

Verstappens team Red Bull kende eind vorige maand een aardige testweek in Bahrein. De RB21 oogde beter dan de wagen van vorig jaar, maar er waren wel wat probleempjes. Verstappen denkt dan ook niet dat hij de favoriet is voor de seizoensopener in Australië. De favorietenrol is weggelegd voor McLaren. De Britse renstal werd vorig jaar constructeurskampioen, en in Bahrein hadden ze en goede wintertest. Dat betekent echt niet dat ze voor iedereen de favoriet zijn.

Verstappen de absolute topfavoriet

De verschillen tussen de topteams zijn klein, en volgens voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is dat goed nieuws. In gesprek met Reuters legt Ecclestone dat uit: "In veel opzichten ben ik blij dat het kampioenschap zo open ligt, en dat is goed." Hij heeft ook een duidelijke titelfavoriet op het oog: "Ik denk nog steeds dat Max gaat winnen. Er is geen reden waarom hij dat niet zou doen. Als hij de middelen heeft, dan bestaat er geen discussie over. Het zou een zekerheid zijn. Als de auto het kan, dan zal hij de klus klaren."

Hamilton de favoriet bij Ferrari?

Ecclestone ziet dat er nog meer kanshebbers zijn voor de zeges. De 94-jarige Brit wijst deze teams aan: "Je moet dan natuurlijk denken aan McLaren, en ik zou Ferrari ook graag zien winnen." Bij Ferrari verwacht Ecclestone meer van Charles Leclerc, dan van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton: "Hij is er de hele tijd bij geweest, dus ze zullen hem niet zomaar voor Lewis gaan dumpen. Ik zeg niet dat het voor Lewis niet mogelijk is, maar ik zeg wel dat ze zullen blijven hopen dat Leclerc de klus gaat klaren."