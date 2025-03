"Norris roemt Verstappen: "Hij heeft geen zwakke punten".

Lando Norris wil dit jaar een gooi gaan doen naar de wereldtitel in de Formule 1. Hij weet dat hij waarschijnlijk weer moet gaan vechten met Max Verstappen, maar dat is voor hem geen probleem. Norris is onder de indruk van Verstappen, en stelt dat de Nederlander amper zwakke punten heeft.

Norris eindigde vorig jaar op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, ver achter Verstappen. Voor aankomend seizoen gelden Norris en zijn team McLaren als de favorieten. Ze hebben een goeie wintertest achter de rug, en de verwachtingen zijn dan ook hoog. Norris wil zijn eerste wereldtitel gaan veroveren, terwijl Max Verstappen zijn titel wil gaan prolongeren. De Nederlandse Red Bull-coureur kan zijn vijfde titel gaan pakken.

Geen zwakke punten

Norris en Verstappen kunnen het heel goed met elkaar vinden. Norris heeft dan ook veel respect voor zijn rivaal, zo laat hij weten in een interview met NBC News: "Hij heeft eigenlijk geen zwakke punten. Hij is één van de beste coureurs die de Formule 1 ooit heeft gezien en hij is echt ontworpen voor deze sport, veel meer dan ik. Het is altijd een uitdaging om het tegen hem op te nemen en hem te verslaan, maar ik ga er niet vanuit dat ik alleen tegen hem moet racen dit seizoen."

Spannende strijd

Norris stelt namelijk dat er nog veel meer coureurs zijn die vooraan het veld zullen meevechten. De McLaren-coureur gaat verder met zijn verhaal: "Ik verwacht ook tegen een groot deel van de andere coureurs te vechten dit seizoen, en ik denk dat het een spannende strijd zal worden, zoals we dat aan het einde van vorig seizoen ook zagen. Niet zoals aan het begin van het seizoen, toen Max nog domineerde."

Leerjaar

Norris verloor vorig jaar de titelstrijd van Verstappen. De Brit zag dat echter als een grote les voor het komende jaar: "Ik denk dat we alle top vier teams dit seizoen zullen zien strijden om de overwinningen. Vorig jaar was voor mij een goed leerjaar, omdat ik het tegen Max op kan nemen en ik denk dat hij één van de sterkste en lastigste concurrenten is waar je tegen kan vechten. Dus daar heb ik op de harde manier veel van geleerd, maar ik kijk er ook naar uit om te zien wat ik dit jaar kan laten zien in duels met anderen."