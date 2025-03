Deze vijf coureurs willen Verstappen van de troon stoten

Max Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 gaan pakken. Hij wordt nog niet gezien als dé titelfavoriet, maar Verstappen kan niet zomaar aan de kant worden geschoven. Welke coureurs kunnen hem van de troon gaan stoten?

Verstappen had het vorig jaar niet altijd even makkelijk in de Formule 1. Hij wist negen races te winnen, maar de prestaties van zijn team Red Bull zakten tijdens de zomer in. Tijdens de wintertest zag Red Bull er iets stabieler uit, maar ze waren niet het sterkste team. De meeste mensen wijzen naar McLaren, terwijl Verstappen aast op titel nummer vijf. Een aantal coureurs wil dat voorkomen.

Lando Norris

Verstappens grootste titelrivaal lijkt Lando Norris te zijn. De McLaren-coureur werd vorig jaar tweede in het wereldkampioenschap, en hij ging het gevecht met Verstappen aan. De Nederlander was meedogenloos en hij gaf zijn goede vriend weinig ruimte. Norris kon hem niet verslaan.

Dit jaar wil hij dat wel gaan doen, en de eerste voortekenen zijn positief. Zijn team McLaren wordt gezien als de favoriet, en Norris lijkt te hebben geleerd van zijn fouten. Hij moet goed beginnen aan het seizoen om Verstappen direct onder druk te zetten. Het is geen eenvoudige opgave, maar Norris wil het nu laten zien.

Oscar Piastri

Het team van McLaren wordt gezien als het sterkste team. Dat betekent dat men niet alleen naar Norris moet kijken, maar ook naar zijn teamgenoot Oscar Piastri. McLaren heeft namelijk weer geen nummer 1-coureur uitgekozen. Piastri krijgt dus precies dezelfde kansen als Norris.

Piastri wist vorig jaar zijn eerste Grand Prix te winnen, en hij toonde zich een stabiele en sterke coureur. Hij begint dit jaar aan zijn derde seizoen in de Formule 1, en dat kan zomaar goed uitpakken. Hij heeft nog geen directe duels met Verstappen uitgevochten, maar hij liet in 2024 wel een aantal keren zien wat hij in huis heeft in duels met Norris.

Lewis Hamilton

Iemand die wel weet hoe het is om te vechten met Verstappen, is Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen vocht in 2021 een hels titelduel uit met Verstappen. In de jaren daarna groeide Verstappen uit tot de nieuwe posterboy van de Formule 1, terwijl Hamilton het zwaar had bij Mercedes.

Hij heeft Mercedes verlaten, en hij rijdt vanaf dit jaar voor Ferrari. Hij lijkt wel herboren en hij lijkt frisser dan ooit. Vol motivatie wil Hamilton de aanval gaan openen en gaan jagen op zijn recordbrekende achtste wereldtitel. Hoe snel de Ferrari is, moet nog blijken, maar Verstappen is gewaarschuwd. Een gemotiveerde Hamilton is immers vaak een snelle Hamilton.

Charles Leclerc

Hamilton vormt dit jaar een rijdersduo met Charles Leclerc bij Ferrari. De Monegask eindigde vorig jaar als derde in het wereldkampioenschap, en voor dit jaar is zijn doel helder. Hij wil wereldkampioen worden, en dat betekent dat hij zal moeten gaan vechten met Verstappen.

Verstappen en Leclerc vochten in de afgelopen jaren al meerdere stevige duels met elkaar uit. Het leverde vaak vuurwerk op, maar Leclerc leerde ook zijn lessen. Hij weet als geen ander hoe hij moet vechten met Verstappen, hij deed dat immers al in de karts. Dit jaar moet zijn jaar worden, en hij richt zich vol op de wereldtitel.

George Russell

Het is niet de verwachting dat Liam Lawson dit jaar een bedreiging zal vormen voor zijn teamgenoot Verstappen. Bij Red Bull zijn ze helder: Verstappen is de eerste coureur, de onbetwiste kopman. Iemand die Verstappen wel wil gaan uitdagen, is George Russell. Hij wil nu echt laten zien wat hij in huis

Russell vormt dit jaar een duo met debutant Andrea Kimi Antonelli bij Mercedes. Bij zijn team zal hij dus de kopman zijn, en hij gaat jagen op Verstappen. De twee zijn geen vrienden meer na hun ruzie in Qatar, Russell vindt Verstappen een pestkop, en het moet nu vuurwerk op de baan gaan opleveren. In de voorgaande jaren wist Verstappen de Brit echter altijd te verslaan.