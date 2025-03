Oud-coureur hekelt arrogante houding van Horner

Het team van Red Bull Racing begint vol twijfels aan het nieuwe seizoen. De RB21 lijkt een verbetering te zijn ten opzichte van vorig jaar, maar het is nog onduidelijk of Max Verstappen zich kan mengen in de titelstrijd. Volgens Ralf Schumacher heeft teambaas Christian Horner soms een te arrogante houding aangenomen.

Verstappen won vorig jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Hij wist een goed seizoen af te werken, terwijl zijn team Red Bull Racing was teruggevallen. De Oostenrijkse renstal kampte met de nodige problemen, waardoor de constructeurstitel onmogelijk was geworden. Voor dit jaar willen ze die problemen aanpakken, en tijdens de wintertest in Bahrein zagen ze er aardig uit. Veel problemen lijken te zijn verdwenen, maar het is niet duidelijk of ze snel genoeg zijn.

Waché is geen Newey

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher viel dit ook op. Bij de Duitse tak van Sky Sports bespreekt Schumacher zijn verwachtingen van Red Bull: "Een positief punt is dat de auto reageert op wat Max wil, op wat hij verandert. Ik denk dat dat vorig jaar niet het geval was. De auto is niet meer zo moeilijk af te stellen, maar ik denk je kunt zien dat ze gewoon achterlopen. Ze zijn wat langzamer. Er zijn een paar mensen weggegaan, en Pierre Waché is denk ik geen Adrian Newey, dus het zal moeilijk worden."

Arrogante houding

Schumacher is wel onder de indruk van Verstappen. De Duitse oud-coureur is wel wat kritischer op de houding van Red Bull-teambaas Christian Horner: "Hij heeft nog steeds een beetje een arrogante houding. Hij lijkt het gevoel te hebben dat hij over water loopt, blijkbaar tegen de wil van het team in. Met andere woorden, hij probeert zich overal in te mengen en of dat altijd nou zo'n goed idee is? Ik weet het niet. Een auto ontwerpen als teambaas wordt op een gegeven moment erg moeilijk."